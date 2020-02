LECCO – Un Lecco in netta crescita rispetto alle ultime due uscite non è bastato per conquistare i tre punti contro il Videoton Crema. 2-2 il risultato finale al termine di una gara che ha visto un primo tempo dominato dai blucelesti e una ripresa più equilibrata.

La gara si mette subito in salita per i padroni di casa. Dopo pochi secondi Di Tomaso è attento sulla conclusione di Porceddu, la sfera carambola però su Martinelli che senza quasi accorgersene porta avanti i suoi. Da qui in poi è un monologo lecchese. Scarpetta ci prova quattro volte, ma in tre occasioni Mastrangelo respinge e in una il numero sette brasiliano calcia a lato. Vinicius Orlandi, Iacobuzio e Seggio sfiorano il meritato pareggio che arriva infine al 13′ grazie ad una punizione trasformata da Scarpetta. Al 18′ il Lecco ribalta il risultato: corner di Iacobuzio dalla destra, palla sulla sinistra per Scarpetta che con un gran tiro al volo infila il pallone nella porta cremasca.

La ripresa è più equilibrata, ma il Lecco non segna più. Al 3′ Vinicius Orlandi non finalizza un buon contropiede, mentre dall’altra parte Pagano sbaglia da due passi sugli sviluppi di un calcio da fermo. All’8′ Porceddu calcia in diagonale dalla destra e Di Maggio appostato sul secondo palo insacca il 2-2. Il Lecco si ributta in avanti, prima Seggio e poi Scarpetta devono fare i conti con Mastrangelo. Nel finale occasioni in velocità da ambo le parti, ma il risultato non cambia.