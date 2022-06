LECCO – Tempo di conferme in casa Lecco Calcio a 5: Adrian Sanchez resterà in bluceleste. Classe ’98 originario di Puerto Piritu, in Venezuela, Sanchez sarà uno dei formati a disposizione di mister Pablo Parrilla per la prossima stagione in Serie A2 dei blucelesti, essendo infatti in Italia dall’età di 14 anni, quando iniziò la sua avventura nel futsal con i colori dell’Acqua&Sapone di Pescara.

Arrivato in bluceleste la scorsa estate, Adrian si è messo in mostra durante l’ultimo campionato grazie a un mix di tecnica e potenza fisica, riuscendo anche a trovare la via del gol in 8 occasioni. Per lui contratto biennale, dimostrazione di grande fiducia da parte della società: “Mi fa davvero piacere, ho ricevuto diverse chiamate, ma ho sempre detto al direttore Maruccia che il mio unico interesse era rimanere qui. Quando arrivi in una società in cui ti trovi bene, in una città bellissima e in un gruppo fantastico non ha senso cambiare tanto per cambiare. Sono innamorato di Lecco e onorato di vestire i suoi colori”.

Sulla prossima stagione: “Quest’anno abbiamo visto cosa significhi giocare in A2 – prosegue Adrian -. Abbiamo fatto bene e ci è servito per capire cosa dobbiamo migliorare per arrivare ancora più in alto. L’obiettivo mio e del Lecco è quello di fare sempre meglio”.

Continua quindi a prendere forma il Lecco versione 2022/23 e a breve è previsto l’annuncio di due colpi di mercato.