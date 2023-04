LECCO – Inizia con una sconfitta il cammino del Lecco nei playoff di Serie A2 di calcio a 5. I blucelesti perdono la gara di andata degli ottavi di finale per 4-2 sul campo della Sicurlube di Regalbuto e sabato al Palataurus saranno chiamati a ribaltare il risultato per continuare a tenere vivo il sogno Serie A.

In vantaggio con Ferri, il Lecco subisce la rimonta siciliana e nella ripresa, dopo aver sfiorato in un paio di occasioni il 3-3, incassa nel giro di pochi secondi l’espulsione di Espindola, due gialli per lui, e il 4-2 avversario. Tra legni, ben tre, e alcuni ottimi interventi del portiere di casa, compreso un tiro libero respinto a Tortorella, per il Lecco non è proprio serata, ma al ritorno tutto può succedere.

Il primo spunto è bluceleste con una conclusione a lato di Ferri. Al 4′ ci prova due volte Yamoul, prima calciando fuori a fil di palo dal limite, poi costringendo Fichera a mettere in angolo di piede. Passano 2′ e Ferri, tutto solo sulla sinistra, insacca l’1-0 in diagonale. Sicurlube pericolosa con Martines e palla sull’esterno della rete. Al 9′ punizione forte, ma alta, di Zanchetta. Al 12′ gran giocata di Martines che dà l’illusione del gol, ma la palla è fuori. Poco dopo Espindola ruba palla e dalla distanza colpisce il palo. Wallace salva sulla linea un tiro di Ferri in contropiede, poi Espindola centra un altro palo e Rosone va a un passo dal pareggio per i padroni di casa. 1-1 che arriva al 15′ con una punizione rasoterra di Bingyoba. Di Tomaso mette in angolo su Rosone, poi al 16′ l’arbitro fischia il sesto fallo al Lecco e Bingyoba calcia sul palo il conseguente tiro libero. Al 18′ miracolo di Fichera su Hartingh, passano pochi secondi e Mentasti commette un fallo inutile su Zanchetta che su tiro libero ribalta il risultato. Mattaboni si guadagna a sua volta un tiro libero, ma Fichera devia in angolo il tentativo di trasformazione di Tortorella. Lo stesso Fichera manda poi sulla traversa un tentativo di Cannella dalla destra e allo scadere Martines insacca il 3-1 di metà gara, con un gol di testa annullato a Espindola proprio sulla sirena.

La ripresa si apre con il salvataggio di Fichera su Hartingh e un tiro a lato di poco di Martines. Di Tomaso è attento su Vitale e Wallace, mentre all’8′ Hartingh va via sulla sinistra e infila il 3-2. Al 10′ botta da fuori di Espindola che sfiora l’incrocio dei pali, passano 3′ e Fichera di piede respinge il diagonale dalla destra di De Donato. Al 15′ ci prova Rosone da fuori e Di Tomaso devia sul fondo, poi ancora Fichera nega il 3 pari a Tortorella. Al 16′ secondo giallo a Espindola e Bingyoba segna nuovamente su punizione. Allo scadere miracolo di Fichera su Hartingh e finale di 4-2.