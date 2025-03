CALCIO A 5 SERIE A 2 ÉLITE: IL LECCO BATTUTO 1-0 DAL LEONARDO CAGLIARI

ROGENO – Sconfitta interna per il Lecco, battuto 1-0 dal Leonardo Cagliari al PalaRogeno, nel recupero dell’8^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. Decisiva la rete al 9′ della ripresa di Monti, ma a pesare sono state soprattutto le assenze di tre pedine fondamentali come Guina, squalificato, Enzo Moratelli, impegnato con l’Italia Under 19, e Tortorella, infortunato.

Continua così il 2025 avaro di gioie per i blucelesti, che nel nuovo anno sono riusciti a vincere solo una volta.

Il Lecco parte bene e nei primi 2′ scheggia il palo con De Donato e colpisce la traversa con Pires. Al 6′ spunto personale di De Donato, chiuso con il petto da Erbì in uscita bassa. All’8′ gran giocata di Idda sulla sinistra per gli ospiti e pallonetto fuori di poco di Piccioni. Al 12′ conclusione centrale di Mattaboni, al 15′ Erbì è attento sul tiro a giro di Panzeri dalla destra e al 17′ ancora Erbì respinge il diagonale dalla sinistra di Hartingh in contropiede.

La ripresa si apre con la deviazione in angolo di Pulcini su Acco, mentre al 7′ Arengi non riesce a finalizzare uno splendido slalom di Mattaboni sulla destra.

Passano 2′ e Monti in contropiede infila la sfera tra le gambe di Pulcini per il vantaggio sardo (nel video qui sopra).

Il Lecco si riversa nella metà campo ospite, ma Erbì nega il pareggio a De Donato, poi Ennas, su azione d’angolo, si mangia il raddoppio a due passi dal palo lontano. Dal 12′ mister Moratelli prova la carta Panzeri portiere di movimento, ma Erbì si salva due volte su Hartingh, una su Arengi e i 3 punti volano in Sardegna.

LECCO-LEONARDO 0-1

LECCO: Pulcini, Mattaboni, Hartingh, De Donato, Pires; Di Tomaso, Panzeri, Arengi, Rocha, Mareska, Rubinacci, Moutri. All. M.Moratelli.

LEONARDO: Erbì, Garcia, Monti (1), Ennas, Atzeni; Sedda, Idda, Acco, Demurtas, Piccioni, Pusceddu, Cossu. All. Petruso.

Arbitri: Mella di Roma1 e Prisco di Lecce.