CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: A CAGLIARI I BLUCELESTI SI IMPONGONO 3-1 SUL LEONARDO

CAGLIARI – Con un’ottima prestazione, il Lecco Calcio a 5 si è imposto 3-1 a Cagliari sul Leonardo nell’ottava giornata del girone A di Serie A2 Élite, ritrovando in un colpo solo l’appuntamento con i 3 punti e la zona playoff. Risultato più che giusto quello maturato al PalaConi, con i blucelesti di mister Marcio Moratelli mai in sofferenza e schierando in pratica la formazione Under 23 con l’eccezione di Guina.

Lecco subito avanti al 2′ con Enzo Moratelli, bravo da due passi a insaccare al volo una rimessa laterale dalla sinistra di Tortorella. I blucelesti sono più propositivi e controllano il possesso palla. Al 4′ spunto centrale di Guina che apre sulla sinistra per Tortorella ed Erbì respinge la sua conclusione, ripetendosi poco dopo su quella di Mattaboni. Al 6′ primo spunto offensivo dei sardi e Acco su punizione firma l’1-1. Immediata reazione lecchese e Moratelli chiama Erbì alla deviazione in tuffo in angolo. Dalla parte opposta attento Pulcini sul tiro da lontano di Ennas. All’8′ altra respinta di Erbì su Pires, palla che arriva a Mattaboni che in corsa alza troppo la mira. Passano 4′ e Pulcini è straordinario sulla conclusione di De Murtas dal limite. Duello che si ripete poco dopo con lo stesso esito. Al 15′ gran giocata di De Donato che salta un avversario e serve in mezzo Guina per il 2-1 bluceleste. Erbì mette in angolo su Moratelli, sugli sviluppi botta rasoterra di Guina e ancora Erbì respinge.

La ripresa si accende all’8′ con il salvataggio di Pulcini sulla deviazione al volo di Tidu da distanza ravvicinata. Al 10′ De Murtas non trova la porta dalla sinistra. Dalla parte opposta, al 12′, Guina serve Moratelli che rientra verso il centro e chiama Erbì alla respinta in uscita. Poco dopo ancora Moratelli pericoloso in diagonale dalla destra e pallone a lato, mentre Pulcini respinge su Boi. Al 15′ Pires, in scivolata, non arriva sull’assist di Mattaboni, ma al 18′ controlla bene sul fondo un rinvio di Pulcini e serve nel cuore dell’area Morelli che insacca il 3-1 bluceleste. Secondo gol consecutivo per il classe 2006 napoletano. Leonardo con il portiere di movimento e Garcia sfiora l’incrocio dei pali dopo un batti e ribatti in area. A 15″ dalla fine palo esterno di De Murtas e Lecco che torna al successo.

LEONARDO-LECCO 1-3

LEONARDO: Erbì, Monti, Acco (1), Garcia, De Murtas; Cossu, Tidu, Idda, Morando, Ennas, Boi, Cogotti. All. Petruso.

LECCO: Pulcini, E.Moratelli (1), Guina (1), Tortorella, Mattaboni; Di Tomaso, Morelli (1), Panzeri, De Donato, Pires, Yasir, Di Conto. All. M.Moratelli.

Arbitri: Giaquinto di Ostia Lido e Galasso di Aprilia.