CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: A PORDENONE UN BRUTTO LECCO NE BECCA CINQUE

PORDENONE – Sconfitta esterna per il Lecco in occasione della 10^ giornata del girone A di Serie A2 Élite. Il Pordenone si impone meritatamente 5-1 mostrando una cattiveria agonistica e una lucidità ben maggiore di quella messa in campo oggi dai ragazzi di mister Moura. Partita da archiviare in fretta per tornare al più presto alla vittoria dopo il magro bottino di un punto nelle ultime tre partite.

Senza capitan Tortorella fuori per squalifica, il Lecco ritrova Alciati (che però viene nuovamente espulso a fine primo tempo infilando il secondo rosso consecutivo) e fa debuttare il classe ’91 Rosati, arrivato alla vigilia dal Cisterna di A2. Tra i pali c’è Gabriele Arengi (foto in copertina) che, dopo un’occasione in avvio per Anderson Zoi, al 2′ si salva su Langella e vede poi la botta di Stendler dalla sinistra stamparsi sulla traversa. Il numero uno bluceleste nega il vantaggio allo stesso Stendler in contropiede, ma nulla può sulla conclusione al volo di Langella al 13′. Arengi nega il raddoppio a Della Bianca, ma nulla può sulla conclusione di Koren, ancora al volo sulla battuta di un corner. Vascello è bravissimo sul tiro a giro di Seferi dalla destra. A 1′ dalla fine smanacciata di Alciati a Mikla e l’arbitro lì a due passi estrae il rosso diretto per il numero 14 romano.

Dopo 1′ della ripresa e un palo esterno di Koren si torna 5 contro 5 e Seferi dalla distanza chiama Vascello alla deviazione in angolo. Il Lecco spinge per riaprire la partita e ancora una volta Vascello nega il gol a Seferi e Alessandro Arengi, ma viene bucato da Seferi al 5′ su azione d’angolo. Il furore bluceleste si spegne però qui. Arengi è attento sul tentativo da fuori di Stendler e poi sulla punizione di Koren al 6′, ma Stendler finalizza poco dopo un’azione insistita nel cuore dell’area insaccando il 3-1. A 4’40” dal termine Lecco con il portiere di movimento e punito dalla distanza a porta vuota prima da Koren e poi da Della Bianca per un inequivocabile 5-1 finale.

PORDENONE-LECCO 5-1



PORDENONE: Vascello, Leo, Mikla, Della Bianca (1), Grzely, Koren (2), Minatel, Stendler (1), Zanolin, Bigaran, Catto. Langella (1).

All. Hrvatin.

LECCO: G.Arengi, Lucho, Seferi (1), Alciati, Anderson Zoi, Pulcini, Rubinacci, Rosati, A.Arengi, Rocha, Marchese.

All. Moura.

Arbitri: Filannino di Jesi e Guadagnini di Castelfranco Veneto.

Espulso: Alciati (LC) 19’pt.