CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: DERBY, SOTTO 4-0 IL LECCO PAREGGIA 5-5 A MORBEGNO

MORBEGNO (SO) – Gara dalle mille emozioni al Palafaedo di Morbegno tra il Lecco e i padroni di casa dell’Mgm 2000.

La sfida, valida per la quinta giornata di ritorno, si chiude in parità sul 5-5 e ai blucelesti di mister Moura va un plauso per non aver mai mollato, neanche dopo essere andati sotto 4-0 a causa di un avvio di gara decisamente difficoltoso. Lecco ora 2° in classifica e con la testa già rivolta alla gara casalinga di sabato prossimo al PalaTaurus, fischio di inizio alle 17, contro il Maccan Prata.

Il Lecco parte anche bene, ma l’Mgm 2000 va a mille e trova il vantaggio al 5′ con Pais da fuori area. Passa 1′ e Demito infila il raddoppio. Il Lecco prova a reagire, ma non trova il gol e all’11’ Pais firma il tris neroverde. Il numeroso pubblico presente si gusta una splendida giocata acrobatica di Anderson Zoi, che vale però solo un palo. Al 15′ gli arbitri fischiano il sesto fallo agli ospiti e Cosentino da tiro libero mette dentro il 4-0. Il Lecco non ci sta e Rosati da posizione centrale infila sotto la traversa il pallone del 4-1. Poco prima dell’intervallo, bella girata di Borolo, gol dell’ex per lui, Mazzaglia non è impeccabile e squadre al riposo sul 4-2, non prima di un clamoroso palo colpito da Lucho in scivolata sulla destra.

La ripresa si apre con il contropiede finalizzato da Pais al 2′ per il 5-2. A questo punto si scatena Anderson Zoi, che con le sue classiche giocate da pivot va in gol al 3′, al 6′ e al 12′ riportando la sfida in parità. Da segnalare sul 5-4 il palo di Rosati dalla destra in diagonale e un paio di salvataggi di Pulcini.

Sul 5-5, entrambe le squadre hanno le occasioni per conquistare i 3 punti, ma il risultato non cambia più.

MGM 2000-LECCO 5-5

MGM 2000: Mazzaglia, Teramo, Hartingh, Pais (3), Demito (1); Bradanini, Romagnoli, De Donato, Licco, Cosentino (1), Panzeri, Iervolino. All. Parrilla.

LECCO: Pulcini, Tortorella, Lucho, Alciati, Anderson Zoi (3); Iazzetta, Borolo (1), Seferi, Rosati (1), Masini, A.Arengi, Rubinacci. All. Moura.

Arbitri: Paverani di Roma 2 e Frau di Carbonia.