CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: I BLUCELESTI “SBANCANO” VERONA PER 3-2

VERONA – Il Lecco di mister Moratelli espugna il campo dell’Olimpia Verona per 3-2 e sale a quota 6 punti in classifica.

Quarta giornata di andata per il girone A di Serie A2 Élite e Lecco autore di un’ottima prestazione, coronata con i primi 3 punti esterni del campionato al cospetto di un Verona che ha messo in mostra soprattutto le doti del suo portiere Massafra. Se il risultato non è stato più rotondo a favore dei blucelesti lo si deve soprattutto ai suoi interventi.

Lecco subito in vantaggio con capitan Hartingh, in gol dopo soli 33″. Immediata reazione gialloblù e pareggio di Fahmi.

Al 3′ lo stesso numero nove di casa si inventa il gol del 2-1 che ribalta il risultato.

Piano piano il Lecco prende il sopravvento, andando ripetutamente al tiro, ma non riuscendo a trovare la rete del meritato pareggio.

Nella ripresa lo spartito del match non cambia e tra un ottimo Massafra e un po’ di imprecisione al tiro, il gol del 2-2 arriva al 5′ grazie a uno spunto personale di Guina. Il numero 14 bluceleste è autore anche della rete del sorpasso, al 14′, questa volta sugli sviluppi di una rimessa laterale.

L’Olimpia prova a schierare il portiere di movimento, ma Pulcini non deve compiere miracoli e per quattro volte il Lecco non trova la rete con le sue conclusioni dalla distanza a porta vuota. Finisce 3-2 per il Lecco e ora testa al Cesena, prossimo avversario venerdì 8 novembre al PalaTaurus.

OLIMPIA VERONA-LECCO 2-3



OLIMPIA VERONA: Massafra, Lukaian, Fahmi (2), Buonanno, Baldo; Zoff, Bursi, Epp, Portinari, Frigerio, Bortolotto, Battistello.

All. Castagna

LECCO: Pulcini, Guina (2), Tortorella, Hartingh (1), Mattaboni; Di Tomaso, Pires, De Donato, Morelli, E.Moratelli, Panzeri, Di Conto.

All. M.Moratelli



Arbitri: Iordache di Vasto e Cundò di Soverato.