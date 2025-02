CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: IL LECCO SCONFITTO 5-4 A ROVERETO

ROVERETO (TN) – Il Lecco di Marcio Moratelli non demerita, ma torna senza punti da Rovereto nella terza giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. L’Olympia ha la meglio 5-4 al termine di una gara rimasta aperta sino all’ultimo secondo di gioco. Sconfitta che porta il Lecco a -3 dalla zona playoff.

La prima conclusione del match è di Bazzanella dopo pochi secondi e Pulcini è attento. Al primo affondo, dopo 47″, il Lecco sblocca il risultato con Tortorella, bravo a insaccare un assist dalla destra di Guina. Immediato pareggio locale con Rafinha servito da Thyago. Moratelli sfiora il nuovo vantaggio lecchese, mentre dalla parte opposta è Moufakir a calciare fuori di poco.

Al 3′ spunto di Moratelli a sinistra, palla a Mattaboni e rete del nuovo vantaggio lecchese. Pulcini è bravissimo a tu per tu con Gastaldello, poi ci prova due volte Panzeri, ma Ceschini è attento in entrambi i casi. Al 6′ palla persa da Hartingh al limite dell’area e Rafinha riporta la gara in parità. Passa meno di mezzo minuto e ancora il numero 10 di casa insacca il 3-2. Hachimi è pericoloso due volte dalla distanza, poi all’8′, su azione d’angolo, Cristel di testa firma il +2 locale. All’11’ Pulcini si salva su Hachimi e Gastaldello nel giro di pochi secondi, mentre al 14′ Guina e De Donato non trovano il gol davanti alla porta. Subito dopo i due triangolano e conclusione di poco a lato del brasiliano. Al 18′ spunto di Thyago sulla destra e Pulcini in uscita mette in angolo.

Il secondo tempo si accende dopo 19″ con il 4-3 di Moratelli. Pulcini chiude su Cristel in contropiede al 2′, poi Panzeri spreca il pallone del pareggio solo sulla sinistra, non inquadrando la porta. Scena che si ripete poco dopo con protagonista De Donato. Al 6′ conclusione forte, ma centrale di Panzeri e Ceschini blocca in due tempi. Al 9′ slalom di Onzaca e Pulcini con il piede gli nega l’eurogol, mentre al 12′ Thyago dalla sinistra calcia non lontano dall’incrocio dei pali più lontano. Dalla parte opposta sfortunato Pires che dalla sinistra colpisce la traversa. A 5’37” dalla fine il Lecco prova con il portiere di movimento, guadagna due calci d’angolo sulle conclusioni di Panzeri e Mattaboni e subisce il 5-3 del solito Rafinha a 48″ dal termine.

Ne passano 25 e Mattaboni riporta i suoi a -1 con un tiro dal limite, ma il risultato non cambia più.

OLYMPIA ROVERETO-LECCO 5-4

OLYMPIA ROVERETO: Ceschini, Thyago, Moufakir, Rafinha (4), Bazzanella; Gastaldello, Frisenna, Hachimi, Veronesi, Onzaca, Cristel (1), Fasanelli. All. Saiani.

LECCO: Pulcini, Guina, Tortorella (1), Mattaboni (2), E.Moratelli (1); Di Tomaso, Hartingh, Rocha, Pires, Panzeri, De Donato, Arengi. All. M.Moratelli.

Arbitri: Finotti di Rovigo e Corsini di Taranto.