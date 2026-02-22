CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: IL LECCO VA KO A PADOVA NEL BIG MATCH: 6-2

PADOVA – Il Lecco viene sconfitto 6-2 a Padova sul campo della capolista Petrarca e scivola al terzo posto del girone A di Serie A2 Élite. La sfida, valida per la 7^ giornata di ritorno, che avrebbe potuto riaprire la lotta per il primo posto è invece quella che la chiude definitivamente, con i padovani ora a +8 sui blucelesti. Passivo fin troppo pesante per i ragazzi di mister Moura, sotto 2-0 all’intervallo nonostante una prestazione più che positiva in termini di gioco. Nella ripresa il Lecco ha continuato a provarci, ma i gol sono arrivati solo sul 6-0 per il Petrarca.

Lecco al tiro per primo con Seferi e Alciati, poi il Petrarca passa in vantaggio al 2′ al primo affondo con il contropiede finalizzato da Barbieri. Tortorella calcia centralmente, mentre il portiere di casa Feverati è bravissimo in due circostanze su Lucho nel giro della stessa azione. Il Lecco spinge e colleziona conclusioni verso lo specchio di porta avversario. Tra le più insidiose quella, al 10′, di Seferi da fuori con Feverati che si distende per mettere in angolo. Passano 3′ e Mascanbruni centra la traversa dalla destra, poi Pulcini si salva su Barbieri. Al 16′ Borolo si gira bene centralmente e Feverati dice ancora no, ripetendosi poi su Anderson Zoi. A 55″ dall’intervallo, micidiale contropiede impostato da Parrel per Lucacel che infila Pulcini in uscita.

Al 3′ della ripresa sfortunata carambola al limite dell’area lecchese e Rafinha trova il gol con un pallonetto per il 3-0 padovano. Il Lecco si ributta in avanti e Arengi impegna Feverati nell’alzata in angolo dalla sinistra. Al 9′ invenzione dalla sinistra di Anderson Zoi a tagliare il campo per Rosati sul secondo palo e, sulla sua conclusione in scivolata, Feverati si salva ancora una volta. Subito dopo ci prova anche Seferi e il suo rasoterra viene respinto da Feverati. All’11’ splendida azione in velocità dei padroni di casa e Molaro sulla sinistra insacca il poker che chiude il match. Moura punta su Tortorella portiere di movimento e Rafinha sigla il 5-0 a porta vuota. Nel finale, le reti di Molaro, Lucho e Seferi fissano il definitivo 6-2.

PETRARCA-LECCO 6-2

PETRARCA: Feverati, Molaro (2), Barbieri (1), Giampaolo, Rafinha (2); Scorzo, Margellini, Mascambruni, Parrel, Lucacel (1), Sottile, Furlan. All. Giampaolo.

LECCO: Pulcini, Lucho (1), Alciati, Seferi (1), Anderson Zoi; G.Arengi, A.Arengi, Rocha, Tortorella, Rosati, Masini, Borolo. All. Moura



Arbitri: D’Addato di Barletta e Saccà di Reggio Calabria.