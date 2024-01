CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: IL LECCO VINCE A SCHIO 7-5. CON “IL BRIVIDO”…

SCHIO (VI) – Tre punti col brivido per il Lecco a Schio, vittorioso 7-5 sull’Altovicentino nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti, privi di Gattarelli e Kullani squalificati, dominano il primo tempo andando al riposo avanti 5-0. Nella ripresa un calo di concentrazione ravviva le speranze di rimonta dei padroni di casa che arrivano sino al 5-4, prima di pagare a caro prezzo il portiere di movimento e chiudere sconfitti di due reti. Vittoria, la quarta nelle ultime cinque gare, importantissima per il Lecco che risale la classifica e torna a candidarsi per un posto nei playoff.

La cronaca. Locali pericolosi con Pedrinho dopo pochi secondi, con palla a lato di poco, e Benetti dalla destra con salvataggio di Di Tomaso. Il Lecco inizia poi a spingere e Hartingh al 4′ chiama Ninic alla deviazione in angolo dalla sinistra. Sugli sviluppi Guina e Mattaboni non trovano il gol da due passi. Al 7′ Ferri recupera palla centralmente e calcia subito in porta, ma Ninic mette ancora in corner. Portiere di casa che si salva su Ferri anche poco dopo, graziato dal tap-in alto di Valdes davanti a lui. Lecco meritatamente in vantaggio al 12′ con la splendida punizione all’incrocio di Guina dalla sinistra. Passa 1′ e Mattaboni in contropiede firma l’immediato raddoppio su lancio dalle retrovie di Hartingh. Neanche un giro di orologio e lo stesso Hartingh finalizza un assist di Guina per mettere dentro il 3-0. Ninic nega il poker a Rivella al 16′, ma subito dopo una bella azione in velocità tra Valdes, Guina e Rivella porta al 4-0 di quest’ultimo. A 3′ dall’intervallo è uno spunto di De Donato, accentrandosi dalla sinistra, a valere il 5-0 di metà gara.

In avvio di ripresa un errore in fase di impostazione di Di Tomaso consente a Fabiano di sbloccare il tabellino marcatori dei vicentini. Lo stesso Fabiano va vicino alla personale doppietta, mentre dalla parte opposta Panzeri salta bene due avversari prima di fare i conti con la respinta di Ninic. El Mannouni spreca davanti a Di Tomaso, così come Panzeri dalla parte opposta di fronte a Ninic. Di Tomaso è attento sulla botta di Fabiano e il Lecco sciupa invece un paio di buoni contropiedi. C’è spazio poi per l’esordio in prima squadra di Enzo Moratelli, classe ’06, e le reti di Boulahjar al 10′ e Pedrinho subito dopo per il 5-3.

Di Tomaso mette in angolo su Greco, Hartingh e Rivella non trovano la sesta rete ospite e a 4′ dal termine l’Altovicentino prova il portiere di movimento trovando il -1 con Fabiano dalla sinistra. I vicentini insistono con il quinto fuori dai pali e le reti a porta vuota di Di Tomaso e Guina portano il match sul 7-4, prima della rete di Greco allo scadere.

ALTOVICENTINO-LECCO 5-7

ALTOVICENTINO: Ninic, Fabiano (2), Bacoli, Pedrinho (1), Benetti; Vernaglia, Boulahjar (1), Berto, El Mannouni, Fedeli, Greco (1), Giorgi.

All. Bacoli.

LECCO: Di Tomaso (1), Espindola, Guina (2), Hartingh (1), Mattaboni (1); Posca, Ferri, De Donato (1) , Valdes, Rivella (1), E.Moratelli, Panzeri.

All. M.Moratelli.

Arbitri: Conti di Ancona e Kreso di Trieste.