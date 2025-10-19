CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO BATTE SONDRIO NEL DERBY E VOLA IN TESTA

ROGENO – È tripudio bluceleste al PalaRogeno. i blucelesti si aggiudicano l’attesa sfida contro l’Mgm 2000, degli ex Parrilla e Hartingh, per 1-0 e conquistano la vetta solitaria del girone A di Serie A2 Élite. A decidere il match è stata la rete di Alcati al 16′ della ripresa, dopo diverse occasioni da ambo le parti e ritmi altissimi dal primo all’ultimo secondo.

Un vero e proprio spot pubblicitario per il futsal quello andato in scena al PalaRogeno tra Lecco ed Mgm 2000. Blucelesti e morbegnesi se le suonano, sportivamente parlando, dall’inizio alla fine e lo stesso fanno i tantissimi tifosi sugli spalti in un turbinio di cori e bandiere. Nel primo tempo tante conclusioni verso lo specchio di porta, ma le più pericolose portano le firme di Cosentino al 6′, a lato solo davanti a Pulcini, e Anderson Zoi, due volte al cavallo del 10′, trovando l’opposizione dell’ottimo Mazzaglia. Pais sfiora il palo in diagonale dalla destra al 13′, Rocha, su una errata rimessa laterale ospite, impegna Mazzaglia di piede al 19′, mentre Arengi, a 7″ dall’intervallo, recupera palla sulla destra, ma calcia poi alto.

Nella ripresa, Pulcini è attento su Hartingh e Demito in avvio. Bravo anche il collega Mazzaglia su Tortorella al 3′, con Lucho che calcia poi a lato. All’11’ Lecco vicinissimo al gol con Anderson Zoi che non trova la porta dopo una respinta di Mazzaglia su Lucho. Passa 1′ e una conclusione di Seferi viene deviata da un avversario con palla che si impenna ed esce a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Risposta ospite con Pais, due volte pericoloso davanti a Pulcini. Al 16′ l’Mgm si addormenta su una rimessa per il Lecco sulla destra e Alciati è bravissimo a infilare Mazzaglia. Immediato portiere di movimento neroverde, ma Pulcini è miracoloso su Pais e il risultato non cambia più.

LECCO-MGM 2000 1-0

LECCO: Pulcini, Alciati (1), Lucho, Seferi, Tortorella; Marchese, Djelveh, Rocha, Anderson Zoi, Arengi, Rubinacci, Masini.

All. Moura.

MGM 2000: Mazzaglia, Hartingh, Demito, Cosentino, Pais; Bradanini, Scavino, Romagnoli, Grazioli, Licco, Iervolino, Borolo.

All. Parrilla.

Arbitri: Fonti di Caltanissetta e Pagano di Catania.