CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO FRENA, 2-2 INTERNO COL FANALINO DI CODA

MERATE – Finisce in parità la sfida dell’Aquamore di Merate tra Lecco e MestreFenice, valida per la 9^ giornata del girone A di Serie A2 Élite. Il 2-2 finale, primo pareggio dei blucelesti di mister Moura, consolida il terzo posto in classifica. Punto ottenuto contro una squadra ultima in classifica ma che ora che è a ranghi completi può finalmente dimostrare tutto il suo valore e, ne siamo certi, risalire in classifica di parecchie posizioni.

Gara equilibrata fin da subito e Lecco in vantaggio al 7′ grazie a Lucho (nella foto di copertina), bravo a rubare palla all’ex di turno Kullani e battere Zanotto a tu per tu. All’11’ Mazzon sfiora il pareggio per i veneti, poi Rubinacci non trova il 2-0 a tu per tu con Zanotto. Anderson Zoi e Rocha sfruttando due rilanci di Pulcini per impensierire Zanotto, Lucho non finalizza un contropiede a due passi dal secondo palo e al 18′ un nuovo rilancio di Pulcini costringe Zanotto a uscire su Anderson Zoi, la palla arriva a Roche che sigla il 2-0 di metà gara.

Nella ripresa il MestreFenice inizia a spingere nella metà campo bluceleste, anche se dopo pochi secondi è Rocha di testa, su assist di Seferi, a sfiora il tris. Al 2′ Ruzzene accorcia le distanze e al 4′ Mazzon spreca il pallone del 2 pari davanti alla porta. All’8′ Seferi si fa murare la conclusione dal portiere ospite in contropiede, mentre 3′ dopo Pulcini è bravissimo su Ruzzene. Non passa neanche 1′ e Moscoso, sul secondo palo contrastato da Djelveh, trova una fortunata deviazione su rimessa laterale che vale il 2-2. Il Lecco prova finalmente a riaffacciarsi in avanti e al 17′ Anderson Zoi si gira bene su Kullani, non inquadrando però lo specchio di porta. Mister Moura vuole i 3 punti e prova Tortorella come portiere di movimento, ma il risultato non cambia più.

LECCO-MESTREFENICE 2-2

LECCO: Pulcini, Lucho (1), Rocha (1), Seferi, Anderson Zoi; G.Arengi, Rubinacci, Djelveh, Tortorella, A.Arengi, Ortiz, Masini.

All. Moura.



MESTREFENICE: Zanotto, Bui, Moscoso (1), Mazzon, Bebetinho; Di Odoardo, Crescenzo, Galliani, Hoenou, Kullani, Ruzzene (1), Vailati.

All. Landi.



Arbitri: Landi di Prato e Prekaj di Treviglio.