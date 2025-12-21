CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE. LECCO, NATALE IN VETTA: 4-0 AI SAINTS MILANO

LECCO – Derby e vetta della classifica in un colpo solo per il Lecco! I blucelesti di mister Davide Moura battono 4-0 i Saints Milano nell’ultima giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite e arrivano al giro di boa in testa in compagnia di Cesena e Petrarca. Pomeriggio perfetto al PalaTaurus e regalo di Natale impacchettato al meglio per tutti i tifosi presenti sugli spalti. Ora la sosta natalizia, per preparare il girone di ritorno che inizierà venerdì 9 gennaio ospitando l’Atlante Grosseto.

La gara contro i Saints si è decisa nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso senza reti e nel quale grandi protagonisti sono stati i due portieri, curiosamente entrambi tra gli ex del match, così come Marcio Moratelli, attuale tecnico dei Saints dopo le ultime due stagioni al Lecco. In avvio è Marazzi a mancare clamorosamente il gol per gli ospiti a due passi dalla porta, poi entrambe le squadre vanno al tiro in più occasioni. La parata migliore la mette in mostra Solosi, a metà frazione, sulla conclusione da fuori di Alciati che stava già facendo urlare al gol.

Gol che arrivano nella ripresa, aperta con le chiusure a tu per tu dei due portieri rispettivamente su Lucho al 3′ e Milano al 6′. All’8′ spunto di Arengi che scheggia la traversa da fuori. La pressione del Lecco si fa sempre più costante e il meritato vantaggio arriva 1′ dopo con Seferi.

Gli ospiti accusano il colpo e il Lecco è micidiale nell’insaccare l’immediato raddoppio con Lucho. All’11’ palo esterno di Seferi con un bel tiro a giro dalla destra, poi i Saints provano il portiere di movimento con 8’35” ancora da giocare e i padroni di casa chiudono i conti con Anderson Zoi e Rosati negli ultimi due giri di orologio.