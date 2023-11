LECCO – Un’altra espulsione, la quarta in sole cinque gare giocate, impedisce al Lecco di battere il Leonardo nella sesta giornata del girone A di Serie A2 Élite.

Al Palataurus la sfida contro i sardi finisce 1-1, con il pareggio ospite arrivato solo con il Lecco ridotto in 4 dalla doppia ammozione rifilata a Espindola subito dopo lo splendido, e meritato, vantaggio firmato da capitan Hartingh (foto sotto).

Con Guina squalificato 4 turni e Javi Roni ancora fuori per infortunio, il Lecco disputa un primo tempo senza particolari squilli, schiacciando poi i sardi nella proprio metà campo nella ripresa, ma l’appuntamento con il ritorno alla vittoria è rimandato. Nella prima frazione di gioco la gara sembra accendersi al 5′, quando una giocata di Espindola sulla sinistra mette Tortorella a due passi dalla porta, ma la difesa ospite si salva in corner. Sulla battuta è Regini a calciare a lato da fuori area. Le conclusioni di Regini al 7′ e Pusceddu al 9′ non creano particolari emozioni, un po’ di più la punizione all’11’ di Dos Santos che impegna Di Tomaso. Al 18′ Lecco vicinissimo al gol: Erbì respinge la conclusione di Regini, palla a Espindola e la difesa ospite riesce a chiudersi. Passa 1′ ed Erbì di piede nega il gol al diagonale di Espindola dalla sinistra.

La ripresa si gioca a una porta sola, eccezion fatta per i minuti in superiorità numerica ospite. Al 4′ Ferri dalla distanza chiama Erbì alla deviazione in angolo. Poco dopo bel triangolo tra Tortorella e Panzeri con tiro di quest’ultimo a lato di pochissimo. Mattaboni a tu per tu centra due volte Erbì dalla destra nel giro di un secondo. Panzeri di testa e ancora Mattaboni non riescono ad andare a segno, poi al 9′ gran giocata di Hartingh che finta il tiro, salta un avversario e da posizione centrale insacca l’1-0 che fa esplodere il Palataurus.

Un minuto dopo Espindola si vede sventolare il secondo giallo della sua partita per una trattenuta su un avversario. Decisione forse un po’ eccessiva, fatto sta che il Leonardo sfiora il pareggio 3 volte, grandissimo Di Tomaso a salvarsi, e lo trova con Demurtas dopo una bella giocata di Siddi sulla linea di fondo. Tornati 5 contro 5 è il Lecco a spingere, ma i blucelesti non fanno altro che esaltare le qualità di Erbì che respinge tutto e regala ai suoi l’1-1 finale.

LECCO-LEONARDO 1-1

Marcatori: 9’50” s.t. Hartingh, 11’48” Demurtas.

LECCO: Di Tomaso, De Donato, Hartingh, Ferri, Espindola, Sportoletti, Valdes, Regini, Tortorella, Panzeri, Mattaboni, Rivella All. Fratini.

LEONARDO: Erbì, Dos Santos, Ennas, Guti, De Murtas, Cossu, Pusceddu, Tidu, Chigini, Siddi, Asquer, Monti All. Petruso.

Arbitri: Diego Ramires (Lecce) Marco Lupo (Palermo).

Espulso: 10’01’ s.t. Espindola (LC) per doppia ammonizione.