CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: LECCO KO, FINISCE 2-7 CONTRO IL MACCAN A PRATA

PRATA DI PORDENONE (PN) – Niente da fare per il Lecco nella seconda giornata del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Marcio Moratelli perdono 7-2 sul campo del Maccan Prata e restano fermi a quota 0 punti in classifica.

Tanto da recriminare in casa bluceleste, sia per i gol sbagliati davanti alla porta, esaltando le qualità del portiere locale Verdicchio, che per quelli regalati con troppa facilità agli avversari quando la gara era ancora in equilibrio sul 3-2.

Friulani in vantaggio al 4′ con la botta di Girardi sotto l’incrocio su assist di Benlamrabet. Risposta bluceleste con Moratelli e Tortorella, ma Verdicchio nega loro il pareggio. Tra il 13′ e il 15′ Mattaboni, due volte, e Guina non riescono a insaccare l’1-1, che arriva comunque un minuto più tardi con la punizione dello stesso Guina, concessa per un fallo di Verdicchio su Hartingh. Nel finale Lecco pericoloso con Di Conto, Moratelli e un contropiede sciupato da Tortorella.

Al 3′ della ripresa Mattaboni vede Guina in contropiede e il Lecco si porta in vantaggio. Palla al centro e Benlamrabet serve Girardi per l’immediato 2-2. Botosso in ripartenza riporta avanti il Maccan Prata al 5′, poi due palloni persi malamente dal Lecco consentono ai padroni di casa di allungare sul 5-2 con Botosso e Girardi. Lecco con il portiere di movimento e Maccan Prata letale con Botosso e Verdicchio, con quest’ultimo che blocca una conclusione di Hartingh e poi si invola a chiudere i conti in solitaria sul 7-2.

“Abbiamo giocato alla pari contro una squadra fortissima – commenta il direttore generale Marcello Maruccia -. Il loro portiere è stato il migliore in campo e il risultato così largo è frutto unicamente dei nostri errori, sia davanti alla porta che in occasione degli ultimi loro gol. Giochiamo bene, ma non abbiamo la cattiveria che hanno gli altri, siamo stati superficiali e questo si paga a certi livelli. Sappiamo di dover crescere e continuiamo a lavorare”.

MACCAN PRATA-LECCO 7-2

MACCAN PRATA: Verdicchio (1), Marcio, Benlamrabet, Martinez, Girardi (3); Bernardi, Botosso (3), Gabriel, Del Piero, Khalil, Zecchinello, Franceschet.

All. Sbisà.

LECCO: Pulcini, Guina (2), Hartingh, Tortorella, Mattaboni; Di Tomaso, Pires, Di Conto, Morelli, Di Donato, Arengi. E.Moratelli.

All. M.Moratelli.

Arbitri: Simone di Napoli e Soligo di Castelfranco Veneto.