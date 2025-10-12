CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO TRAVOLGE ROVERETO A DOMICILIO 4-2

ROVERETO (TN) – Il Lecco torna a vincere e lo fa espugnando 4-2 il campo dell’Olympia Rovereto nella terza giornata del girone A di Serie A2 Élite. Un successo meritato, firmato dalle reti di Anderson Zoi, doppietta per lui, Seferi e Alciati e dalle parate di Marchese, all’esordio da titolare in prima squadra e autore di una prestazione eccellente.

Lecco subito pericoloso con l’incursione centrale di Lucho e conclusione di poco a lato. Immediata reazione locale e Fusari manca di poco lo specchio di porta. Ancora Lucho e Fusari al tiro poco dopo, poi al 3′ Silon centra l’incrocio dei pali su azione d’angolo. Lecco pericoloso con Djelveh su punizione e, al 6′, con un triangolo tra Anderson Zoi e Tortorella con tiro centrale del capitano. A stappare la partita è, all’11’, un gran gol di Anderson Zoi che, su un lancio dalle retrovie di Arengi sulla sinistra, si gira al volo e da posizione defilata insacca il vantaggio bluceleste. Lecco a un passo dal raddoppio al 13′ con lo scambio tra Alciati e Seferi, ma la palla esce di poco. L’Olympia riparte e Silon con una sassata sotto la traversa riporta la gara in parità. Passa 1′ e un’invenzione di Alciati pesca Seferi sul palo lontano per il nuovo vantaggio lecchese. Marchese mette in angolo su Silon al 15′, poco dopo Fusari sfiora l’autorete su un diagonale di Rocha dalla sinistra. Al 18′ Marchese è attento sul rasoterra di Bazzanella dalla destra, poi Alciati centra il palo e Ceschini è straordinario sul successivo tentativo di Lucho. A 10″ dalla sirena altra spettacolare giocata di Anderson sulla sinistra, su lancio di Seferi, e Lecco al riposo avanti 3-1.

La ripresa si accende al 2′ con il salvataggio di Marchese a tu per tu con Fusari. Passano 2′ e Rafinha riporta i suoi a -1 con un pregevole pallonetto sul tentativo di uscita di Marchese. Ci prova anche Fusari e Marchese gli nega il pari, dalla parte opposta conclusioni pericolose di Tortorella e Djelveh. Marchese salva due volte i blucelesti da Fusari. La gara è equilibrata e all’11’ Alciati serve a Tortorella un pallone invitante calciato dal brasiliano sull’esterno della rete. Lucho va a un passo dal poker, ma Ceschini si salva con l’aiuto del palo. A 5′ dalla fine l’Olympia prova il portiere di movimento, ma a segnare, su un recupero palla a porta vuota, è Alciati dalla distanza.

OLYMPIA ROVERETO-LECCO 2-4



OLYMPIA ROVERETO: Ceschini, Silon (1), Rafinha (1), Fusari, Thyago; Cristel, Bazzanella, H.Moufakir, A.Moufakir, Festini, Longo, Zomer.

All. Sapinho.

LECCO: Marchese, Lucho, Tortorella, Anderzon Zoi (2), Djelveh; G.Arengi, A.Arengi, Rocha, Rubinacci, Seferi (1), Alciati (1), Masini.

All. Moura.

Arbitri: Lupo e Zingariello di Palermo.