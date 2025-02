CALCIO A 5, SERIE A2 ÉLITE: PAREGGIO 2-2 TRA LECCO E SAINTS MILANO

LECCO – Finisce in parità sul 2-2 la sfida tra Lecco e Saints Milano, valida per la 6^ giornata di ritorno di Serie A2 Élite. Blucelesti in formazione a dir poco rimaneggiata, ma capaci di rimontare lo svantaggio di due reti maturato dopo 13′ e sfiorare il successo a 4″ dalla fine con il palo di Guina su tiro libero. Sabato, alle 17, impegnativa trasferta contro lo Sporting Altamarca.

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, abili a sfruttare un regalo bluceleste per portarsi in vantaggio al 4′ con Marco Peverini. Il Lecco fatica a pungere e al 13′ arriva il raddoppio di Caglio. La reazione dei ragazzi di mister Marcio Moratelli porta al gol di Panzeri (in copertina) su assist di Guina e la prima frazione di gioco si chiude sull’1-2 per gli ospiti. Nella ripresa è il Lecco a fare la partita, andando al tiro con Pires e Panzeri, mentre dalla parte opposta Pulcini si fa trovare pronto sui contropiedi di Caglio e Tato. Al 10′ bella azione di Guina e rasoterra da fuori di Rocha che Volonteri respinge con il piede. Al 13′ tocco di mano in area di Marco Peverini su tiro di Guina e rigore che lo stesso Guina trasforma per il 2-2. Nel finale il Lecco spinge con il portiere di movimento e si guadagna un tiro libero calciato da Guina sul palo a 4″ dalla fine, con Volonteri attento sul successivo tentativo di Panzeri.

La società, in una nota, esprime dispiacere per le continue provocazioni e insulti da parte del pubblico ospite nei confronti dei giocatori blucelesti.

LECCO-SAINTS MILANO 2-2

LECCO: Pulcini, Guina (1), E.Moratelli, Mattaboni, Pires; Di Tomaso, Rubinacci, De Donato, Mareska, Rocha, Panzeri (1), Arengi. All. M.Moratelli.

SAINTS MILANO: Volonteri, M.Peverini (1), Caglio (1), L.Peverini, Tato; Laurora, Perego, Milani, Pozzi, Iacobuzio, Osni Garcia, Mauri. All. Sau.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Krupic di Brescia.