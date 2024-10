CALCIO A 5: TRIS AL ROVERETO, PRIMA VITTORIA PER IL LECCO

LECCO – Prima vittoria in campionato per il Lecco che ha superato ieri sera 3-0 al PalaTaurus i trentini dell’Olympia Rovereto. Squadre in campo per la terza giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5 e finalmente i blucelesti sono riusciti a far valere le proprie qualità, segnando tre reti senza subirne, al cospetto di una formazione ben organizzata e capace a sua volta di mettere in mostra alcune buone trame di gioco, ma che a conti fatti ha creato sicuramente meno pericoli a Pulcini di quelli portati dai blucelesti a Ceschini.

Pronti, via e Tortorella sblocca il risultato dopo 1′ insaccando centralmente di prima intenzione un assist dalla destra di Guina. Lecco vicino al raddoppio al 5′ con lo stesso classe 2002 brasiliano e subito dopo con Mattaboni, mentre dalla parte opposta Pulcini è attento su Frisenna. Al 15′ Ceschini si salva di piede su Mattaboni. Pochi istanti dopo Guina va via a Gastaldello e dalla destra colpisce il palo esterno. Al 16′ Tortorella non insacca il 2-0 solo davanti a Ceschini calciandogli addosso e Pulcini è bravissimo in uscita al limite dell’area su Bazzanella, solo davanti a lui.

La ripresa si apre con una respinta di Pulcini su Hachimi. Hartingh semina il panico sulla sinistra, ma il suo tiro dal fondo viene respinto da Ceschini. Al 7′ Thyago impegna Pulcini, poi il Lecco va veramente a un passo dal raddoppio, due volte con Tortorella e una con Mattaboni, ma Ceschini dice sempre no. Si arriva al 15′, quando Panzeri salta Thyago sulla destra e in diagonale impegna Ceschini nella deviazione in angolo. Passano pochi secondi e Pires è bravissimo a controllare un pallone in posizione da pivot, girarsi su Moufakir e colpire il palo.

Il gol è nell’aria e arriva sempre al 15′. Tortorella lancia lungo per Guina che controlla magistralmente di petto e, contrastato da un avversario, si gira e batte Ceschini con un gran tiro al volo. I trentini rispondono schierando il portiere di movimento, ma a segnare a porta vuota dalla distanza è Pires, sfruttando un’indecisione nel cambio tra Ceschini e Moufakir. Finisce 3-0 e il Lecco torna a sorridere.

LECCO-OLYMPIA ROVERETO 3-0

LECCO: Pulcini, Guina (1), Hartingh, Tortorella (1), Mattaboni; Di Tomaso, Di Conto, De Donato, E.Moratelli, Pires (1), Panzeri, Morelli. All. M.Moratelli.

OLYMPIA ROVERETO: Ceschini, Thyago, Rafinha, Bazzanella, Hachimi; Veronesi, Cristel, Moufakir, Onzaca, Vivian, Gastaldello, Frisenna. All. Saiani.

ARBITRI: Pagano di Catania e Dessi di Oristano.