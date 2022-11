BURAGO DI MOLGORA (MB) – Secondo 8-1 consecutivo per il Lecco che espugna il campo della Domus Bresso nella 7ª giornata di andata del girone A di Serie A2. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco, poi, una volta trovato il raddoppio, il Lecco è diventato padrone del campo regalando reti a raffica ai tifosi accorsi nel PalaSport di Burago di Molgora. Quinta vittoria in campionato per mister Pablo Parrilla e i suoi ragazzi che possono ora concentrarsi sul big match di sabato quando al Palataurus arriverà l’Olimpia Verona.

LA CRONACA

Primi squilli blucelesti con Espindola, al volo alto su corner di Hartingh, e Yamoul, con salvataggio di piede di Valentino. Al 6′ botta da fuori di Hartingh e palla sul palo. Dalla parte opposta bravo Di Tomaso su Sasso a tu per tu e su Rosa dalla distanza. All’11’ diagonale di Mattaboni dalla destra e Valentino mette in angolo. Passa 1′ e Yamoul centra il palo a porta vuota. Il risultato si sblocca al 15′ con la conclusione dalla lunga distanza di Ferri che sorprende il portiere di casa.

A inizio ripresa occasione per la Domus con Sasso, per il Lecco conclusioni sul fondo di Espindola e Hartingh. Al 3′ arriva il raddoppio lecchese con Espindola, autore 3′ dopo anche del 3-0 su calcio di punizione dal limite. Dopo un palo di Di Tomaso dalla sua porta, al 7′ splendido scambio tra Ferri e Hartingh con 4-0 di quest’ultimo. La Domus prova il portiere di movimento e al 15′ viene punita da Sanchez, dopo che lo stesso numero 6 aveva colpito un palo. Rosa accorcia per i padroni di casa, Sanchez firma il 6-1 in scivolata su assist di Hartingh e Ferri insacca il 7-1. A chiudere i conti sull’8-1 è ancora capitan Hartingh con un meraviglioso tiro all’incrocio dalla sua area.