CALCIO A CINQUE, SERIE A2 ÉLITE: LECCO SI BUTTA VIA CON IL MACCAN PRATA

PRATA DI PORDENONE (PN) – Lecco sconfitto 5-3 sul campo del Maccan Prata nella 5^ giornata del girone A di Serie A2 Élite e ora quarto in classifica. I blucelesti vanno sopra 3-0, ma nella seconda metà della ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa e tornano a casa sconfitti.

Il primo spunto di cronaca arriva al 3′, quando Seferi va via sulla destra con una gran giocata e in diagonale centra il palo lontano. Passa 1′ e Alciati, con un lancio lungo, pesca Lucho sulla destra, la cui conclusione non inquadra lo specchio di porta. All’8′ Alciati ruba palla nella propria metà campo e si invola in contropiede, chiuso in angolo da Bernardi. Per il Maccan pericolosi Ceccon e Grigolon nel giro di pochi secondi. Al 10′ contropiede friulano e Pulcini è bravo su Khalil. Il vantaggio bluceleste arriva subito dopo, con un tiro da fuori di Djelveh su corner dalla destra di Seferi. Neanche un minuto più tardi, sempre da fuori area, è capitan Tortorella a spedire un missile sotto l’incrocio dei pali che vale il 2-0. Bernardi nega il gol a Seferi, Pulcini è bravissimo su Di Guida al 12′, ripetendosi poi a tu per tu su Grigolon al 14′. Al 16′ Alciati sfiora il tris, ma Bernardi, da terra, si salva all’ultimo dopo essere stato saltato dal numero 14 bluceleste. Al 17′, su azione d’angolo, Ceccon ci prova da fuori e Pulcini respinge. Nell’ultimo giro di orologio è Seferi, con un pallonetto, ad andare vicino alla terza rete lecchese con un pallonetto su verticalizzazione di Tortorella.

A inizio ripresa Bernardi mette in angolo sullo spunto da destra di Lucho. Ritmi alti e conclusioni da una parte e dall’altra, fino a che Anderson Zoi, al 4′, si gira bene sull’assist di Alciati e da posizione centrale insacca il 3-0. Poco dopo Tortorella lancia Lucho in contropiede sulla destra, bravissimo Bernardi a chiudere così come Pulcini su Grigolon poco dopo. Al 9′ botta ancora di Lucho e Bernardi mette in angolo. All’11’ preciso rasoterra dalla destra di Dall’o e parziale di 3-1. Al 13′ Pulcini si salva su Ceccon da due passi, ma nulla può poco dopo sul tocco di Dall’o su schema da corner. A 2’24” il Maccan schiera Zecchinello portiere di movimento e Khalil trova subito il 3 pari. Si torna a giocare e Caverzan, sugli sviluppi di una punizione, ribalta il risultato.

Ora è Djelveh a fare il portiere di movimento per i blucelesti, ma a segnare è ancora Caverzan, dalla propria area a porta vuota, per il 5-3 finale.

MACCAN PRATA-LECCO 5-3

MACCAN PRATA: Bernardi, Di Guida, Dall’ò (2), Zecchinello, Caverzan (2); Martinez, Khalil (1), Caregnato, Luca, Grigolon, Verdicchio, Ceccon,

All. Sbisà.

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella (1), Seferi, Anderson Zoi (1); Marchese, G.Arengi, Rubinacci, Alciati, Roche, Masini, Djelveh (1).

All. Moura.

Arbitri: Zorzi di Reggio Emilia e Saggese di Rovereto.