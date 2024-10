CALCIO: SEI PARTITE IN CASA PER L’ATTIVITÀ DI BASE DEL SALA GALBIATE

GALBIATE – Un’organizzazione perfetta ha consentito all’attività di base del Sala Galbiate di far giocare ben sei gare in casa alle proprie squadre di bambini e ragazzi a Sala al Barro. A iniziare gli incontri di calcio i Pulcini Rossi nati nel 2015 che hanno affrontato l’Oratorio di Oggiono in una avvincente gara a 7, vinta di misura dai rossoverdi. In simultanea, in una partita 5vs5, in campo i giovanissimi Pulcini 2016 del Sala Galbiate che hanno incontrato i valsassinesi del Cortenova. In campo anche i Piccoli Amici nati nel 2017 che hanno affrontato i coetanei lecchesi della Polisportiva 2001 mentre un gruppo giocava un derby con una selezione mista 2015/16 a causa del forfait della CasateseMerate. Inoltre erano presenti più di 40 bambini della Scuola Calcio.

Nel primo pomeriggio hanno giocato a 7 i Pulcini 2015 verdi con l’ARS Rovagnate, che dopo una bella gara hanno vinto 4-1 esprimendo un discreto gioco di squadra. Alle 18 in campo gli Esordienti 2012 che hanno incontrato la CasateseMerate dove hanno perso 2-1.

Soddisfatto il responsabile di settore Davide Bonanno: “Al di là dei risultati sportivi, ringrazio la cortesia di tutti i dirigenti coinvolti con le proprie formazioni che hanno dato una mano nella gestione delle squadre – nostre e ospiti -, negli spogliatoi e spazi comuni, ma soprattutto per spostare le porte e organizzare e rimuovere i campetti che alle 11:45 sono stati ben tre”.