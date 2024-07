CALCIO, A VERONELLO SI SUDA AGLI ORDINI DEL “SERGENTE DI FERRO” BALDINI

CALMASINO (VR) – Giornate importanti a Veronello, nel centro sportivo in Veneto scelto per la prima parte della preparazione – in programma fino al 25 luglio – della nuova stagione in C della Calcio Lecco.

Agli ordini di un vero e proprio “sergente di ferro” come Francesco Baldini, i blucelesti corrono in un caldo notevole, lavorano sul piano fisico prima di affrontare tattica e pallone.

Il difensore Vedran Celjak racconta così (in audio) queste giornate dure ma fondamentali per l’avvio della nuova annata sportiva del Lecco:

–

La seconda parte del ritiro si svolgerà invece a Rovetta dal 29 luglio al 3 agosto.