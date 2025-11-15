CALCIO A5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO BEFFATO A 4″ DALLA FINE DAL REAL FABRICA

ROMA – Arriva a 4″ dalla fine il gol che punisce il Lecco sul campo capitolino del Real Fabrica. I blucelesti perdono 6-5 nell’8^ giornata del girone A di Serie A2 Élite e mancano l’occasione di tornare in testa alla classifica da soli. Gara con tante emozioni e ai blucelesti non è bastata una prestazione comunque positiva e che li ha visti anche avanti di due reti sull’1-3.

Lecco subito vicino al vantaggio con Seferi e Anderson Zoi, ma in entrambi i casi ha la meglio il portiere di casa Relandini. Al 3′ corner di Tortorella, Lucho ci prova al volo e Frigerio salva sulla linea. A spingere è il Lecco e il meritato vantaggio arriva al 5′ con Alciati, bravo a insaccare dopo un primo salvataggio di Relandini su Lucho. Lo stesso Alciati va a un passo dal raddoppio con una splendida giocata sulla sinistra, ma, al primo vero attacco, i laziali pareggiano con De Felice sulla sinistra al 6′. All’8′ botta di Djelveh su punizione e Relandini vola a mettere in angolo. Il Real si rivede al 10′ con il palo dalla distanza di Debetio. Blucelesti di nuovo avanti al 12′ e il protagonista è ancora Alciati con uno splendido diagonale dalla sinistra. Al 18′ Pulcini nega il pareggio a Sbarra, bravo ad andar via sulla sinistra. Poco dopo è Lucho a mancare il tris a due passi dalla porta, ben imbeccato dal solito Alciati.

La ripresa si accende al 2′ con due respinte di Pulcini su Triglia e Debetio. Al 4′ il Lecco recupera palla in mezzo al campo e Seferi sulla destra cala il tris con una sassata sotto l’incrocio dei pali. Passa 1′ e Triglia accorcia le distanze per i padroni di casa. Immediata reazione ospite e Alciati spreca a tu per tu con Relandini, mentre dalla parte opposta De Felice pesca il jolly con un mancino da quasi metà campo che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Clamorosa occasione per Seferi al 6′, che su assist di Alciati si fa respingere la conclusione da Stentella sulla linea con Relandini fuori causa. Pulcini respinge il diagonale dalla sinistra di Debetio e il Lecco va di nuovo avanti all’11’ con la punizione di Seferi dalla destra. Pulcini è attento su Triglia, poi Alciati si prende il secondo giallo e viene espulso al 14′. Con l’uomo in più, Frigerio insacca il 4 pari. Tornati cinque contro cinque è Tortorella a riportare subito avanti i blucelesti. Nel finale Triglia ribalta tutto con due gol, siglando il definitivo 6-5 a 4″ dalla fine.

REAL FABRICA-LECCO 6-5

REAL FABRICA: Relandini, Debetio, Frigerio (1), Triglia (3), Martines; El Johari, Heredia, Nunzi, Sbarra, Stentella, De Felice (2), Malatesta. All. Lucchetti.

LECCO: Pulcini, Lucho, Anderson Zoi, Tortorella (1), Seferi (2); Marchese, G.Arengi, Rubinacci, Djelveh, Rocha, Alciati (2), Masini. All. Moura.

Arbitri: Priso di Lecce e Coco di Parma.