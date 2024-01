CALCIO. AL LECCO ARRIVA LAMANNA, ESPERTO PORTIERE DAL MONZA

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di avere acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Eugenio Lamanna dall’AC Monza.

Si tratta di un portiere esperto, classe 1989. Nella sua lunga carriera ha esordito con il Gubbio in Lega Pro dove ha totalizzato 71 presenze e vinto un campionato. Nelle stagioni successive è passato in Serie B giocando per il Bari e il Siena raccogliendo 121 presenze. Nel 2014 passa è passato al Genoa in Serie A dove ha totalizzato 59 presenze in 3 stagioni. In fine, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Spezia e Monza dove ha vinto un campionato e raccolto 75 presenze.