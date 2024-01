CALCIO. AL RIGAMONTI-CEPPI ARRIVA IL PISA: “DOLCI RICORDI” PER BONAZZOLI

LECCO – L’arena Garibaldi di Pisa, la sua torre pendente fanno balenare dolci ricordi nella mente del mister del Lecco Massimiliano Bonazzoli: lui in terra toscana ottenne infatti la sua prima vittoria da allenatore professionista, espugnando la roccaforte nerazzurra 1-2 dopo la sconfitta rimediata al suo esordio in Lombardia quando venne sconfitto 0-2 dall’Ascoli.

Ora le due formazioni si ritrovano nella seconda di ritorno, in uno scontro salvezza che, se vinto, consentirebbe al Lecco di agganciare i rivali a quota 23 in classifica – anche se il tecnico mantovano evidenzia che “Loro hanno una rosa molto strutturata, adatta ad altri palcoscenici. Li troviamo tre punti sopra e logicamente sarà una partita che vale doppio, noi vogliamo cancellare la sconfitta di Catanzaro ma le qualità del Pisa sono importanti. Dovremo giocare al massimo per riuscire a far male all’avversario”.

Mister, cambiamenti in difesa?

“Abbiamo valutato in base alla settimana, ci manca Caporale non ancora al meglio della condizione, abbiamo delle alternative. Di sicuro bisogna migliorare sugli errori individuali, ne abbiamo parlato bisogna essere uniti e molto lucidi negli interventi, ridurre al minimo gli errori. Per quanto riguarda i nuovi Salomaa, Lovarima, Salcedo, abbiamo iniziato a vederli in campo, sono giovani e vogliono mettersi in mostra stimoli che ci possono servire nell’imminente futuro”.

E gli altri, Frigerio in primis?

“Ci sarà tempo, quelli arrivati la scorsa settimana sono pronti, non penso che gli altri li vedremo in panchina, abbiamo recuperato al 100% Celjak e decideremo chi affiancargli al centro della difesa, Lepore è un jolly, Battistini si è allenato bene in settimana ed è a disposizione per poter ambire a una maglia. Dobbiamo ancora valutare diverse cose, staremo a vedere”.

Si parte sempre con il 4-3-3?

“Normale è il modulo con cui ci siamo risollevati, poi in base alle caratteristiche dell’avversario si potrebbe variare”.

Dall’altra parta della barricata l’allenatore Alberto Aquilani dice: “Dobbiamo ancora valutare le condizioni di Valoti, si è allenato poco bisogna vedere come starà nella rifinitura prima di decidere. Sia Moreo che Bonfanti hanno chance di partire dall’inizio, mentre Esteves è un calciatore importante se fa le cose con fame e cattiveria ritengo che in futuro possa ambire a grandi palcoscenici”.

Mister, a Lecco tappa fondamentale?

“Assolutamente, domani è necessario vincere una gara importantissima; insomma, bisogna iniziare a fare le cose per bene”.

Arbitra l’incontro del Rigamonti-Ceppi Monaldi di Macerata, assistenti Di Monte di Chieti, Ricci di Firenze, quarto uomo Delirio di Reggio Emilia. Var Paterna di Teramo, Avar Meraviglia di Pistoia.

Alessandro Montanelli



IN VISTA DEL MATCH, LEGGI ANCHE: