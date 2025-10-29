CALCIO: AL VOTO IL MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE C, I 10 CANDIDATI DEL LECCO

LECCO – Entra nel vivo il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano. Coinvolte 60 squadre, 600 calciatori, 3 Gironi e migliaia di tifosi pronti a partecipare.

Con la conclusione della fase di pre-selezione giornalistica, curata da Lacasadic.com, sono stati individuati i 600 calciatori ufficialmente candidati al sondaggio, tra cui 10 del Lecco, scelti tra tutte le squadre della Lega Pro.

A questi si aggiungono i tre migliori giocatori assoluti del campionato, selezionati in base al percorso complessivo e ai risultati ottenuti nel corso della carriera, che accederanno direttamente alla fase finale di votazione:

Filippo Costa (LR Vicenza) – Difensore

– Difensore Antonio Gala (Campobasso) – Centrocampista

– Centrocampista Dominic Vavassori (Atalanta U23) – Attaccante

L’elenco completo dei 600 calciatori selezionati è disponibile sul sito ufficiale del progetto. Consulta la lista qui.

Il Lecco nel C Gold Award 2025 – I 10 candidati

Il Lecco partecipa all’edizione 2025 del C Gold Award. Ecco i 10 candidati selezionati (da regolamento: 1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti):

Jacopo Furlan – Portiere

Matteo Battistini – Difensore

Luca Marrone – Difensore

Lorenzo Romani – Difensore

Niccolò Zanellato – Centrocampista

Antonio Metlika – Centrocampista

Marco Frigerio – Centrocampista

Davide Voltan – Attaccante

Leon Sipos – Attaccante

Mattia Tordini – Attaccante

I tifosi potranno prendere parte alla votazione ufficiale a partire da novembre, sostenendo i calciatori blucelesti scelti dalla stampa specializzata.

Un’occasione per premiare l’impegno e il talento dei giocatori e, al tempo stesso, per rendere omaggio alla passione di una piazza che continua a lasciare il segno nel calcio italiano.

L’apertura delle preferenze per il Girone A

Con la conclusione della selezione giornalistica, prende ora il via la seconda fase del C Gold Award 2025: la partecipazione al sondaggio da parte dei tifosi, che potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore del Girone A attraverso il sito ufficiale https://affidabile.org/c-gold-award/.

Le votazioni si aprono oggi e si chiuderanno il 9 novembre. Seguiranno poi le fasi per il Girone B e C.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: i tifosi potranno sostenere i protagonisti della propria squadra, contribuendo a valorizzare i calciatori della Serie C e a determinare chi sarà il migliore del campionato 2025.

Durante tutto il periodo del sondaggio verranno pubblicati aggiornamenti, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati, per raccontare in tempo reale l’evoluzione dell’iniziativa

Un progetto che valorizza il calcio emergente

Il C Gold Award 2025 non è solo un sondaggio, ma un’iniziativa che valorizza il calcio di Serie C, mettendo in evidenza i migliori talenti e riconoscendo l’impegno dei calciatori che, con professionalità e dedizione, contribuiscono al successo del campionato.

L’obiettivo è fornire visibilità ai protagonisti della Lega Pro, evidenziando il valore tecnico e professionale di chi rappresenta il calcio italiano nelle sue categorie emergenti.

Il percorso del C Gold Award proseguirà nei prossimi mesi con le successive fasi di voto per i Gironi B e C, fino alla fase finale prevista nel mese di gennaio 2026, quando sarà annunciato il miglior calciatore della Serie C 2025.

RedSpo