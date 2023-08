LECCO – Lo scorso anno a Pescara (fu poi rilevato da Zeman), è tempo di affrontare una nuova avventura per il 49enne mister di Cesana Brianza Alberto Colombo. Dall’Abruzzo alla Basilicata e più esattamente da Potenza. Riparte dal club rossoblu la nuova scommessa di Colombo nella Lega Pro, una piazza meno esigente dove ricostruire il futuro in tranquillità. “Ma non troppo” corregge astutamente il tiro il tecnico lecchese.

“Di certo Potenza è un club che deve crescere e si sta operando anche a livello strutturale. Esiste un progetto interessante, avevo anche altre proposte ma ho scelto quella che mi dava una solidità importante, in ogni caso pur avendo meno pressioni rispetto a piazze blasonate e ricche di storia tipo Vicenza, Pescara, Avellino, lo stesso Catanzaro lo scorso anno, anche Potenza è una bella realtà e darò il massimo dell’impegno per disputare un torneo in cui prenderci le nostre belle soddisfazioni”.

Salvezza tranquilla allora?

“Me lo auguro, la speranza è di presenziare nella parte sinistra della classifica ma diamo tempo al tempo. Ci sono tante buone squadre e prendere un posto al sole non sarà facile ma ci proveremo sino in fondo”.

Mister, avremo un Catanzaro 2.0?

“Non credo, i calabresi lo scorso anno sono sati davvero incredibili e complimenti a loro. Quest’anno ritengo avremo un torneo equilibrato: Benevento, Catania, Crotone, Foggia, lo stesso Cerignola che ha preso un difensore importante come Martinelli… Sono tutte compagini che possono ambire in alto”.

A proposito di Catanzaro, pare che siate interessati a un altro difensore giallorosso, il ragazzo di Lierna Riccardo Gatti.

“Diciamo che è un profilo che ci interessa, è un giocatore in uscita e vedremo se riusciremo a portarlo da noi”.

Impossibile non chiederle, da ex centrocampista del Lecco, un commento sulla vicenda che potrebbe far slittare i vari campionati.

“Non so bene le regole ma il Lecco ha vinto sul campo ed è giusto che venga promosso. Loro sono arrivati secondi in campionato in coabitazione del Pordenone, quindi hanno eliminato ai playoff Ancona, i friulani, il Cesena e il Foggia. Il mio amico e allenatore bluceleste Lucianone Foschi insieme ai ragazzi meritano quello che hanno legittimamente ottenuto sul rettangolo di gioco”.

Come si diceva in apertura, il Potenza guarda al futuro con tanta positività. Il suo obiettivo personale potrebbe essere quello di scalare le gerarchie calcistiche proprio in questo club?

“Ritengo che io sia arrivato in una società assolutamente seria, dove si può lavorare serenamente. Tuttavia noi allenatori siamo troppo soggetti al risultato. Bastano tre sconfitte di fila per metterti in discussione, anche perché ovviamente non è possibile cambiare una quadra intera e si cerca di dare una sferzata al gruppo assumendo un nuovo mister. Io spero di poter regalare e regalarmi molte gioie, vedremo”.

Il 5 agosto parteciperete a un quadrangolare a cui aderiscono altre due formazioni di serie C, Picerno e Crotone. Da lì si potranno trarre le prime indicazioni su di che pasta è fatto questo Potenza?

“Sarà una occasione per vedere la squadra al cospetto di due pari categoria. Portò trarre le prime indicazioni, ma siamo ancora all’inizio è servirà tempo prima di avere le idee chiare. Io però sono fiducioso, abbiamo la possibilità di disputare un buon campionato, sta a noi dimostrare quello che valiamo”.

Notizie dal mercato in chiusura. Il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi nelle ultime quattro stagioni alla Juve Stabia ha cambiato aria l’anno venturo indosserà la casacca della Turris, sempre in Lega Pro. L’attaccante di Chiuso Salvatore Elia dovrebbe invece difendere i colori dell’Atalanta Under 23, anche se all’orizzonte potrebbero arrivare offerte dalla serie B.

Alessandro Montanelli