CALCIO: ALL’ACADEMY VALLE SAN MARTINO LA COPPA DISCIPLINA

LECCO – Mercoledì 4 giugno, nella splendida cornice dell’Orsa Maggiore di Lecco, si è svolto il Gran Galà del Calcio, l’appuntamento annuale organizzato dal Comitato Provinciale FIGC di Lecco per celebrare le realtà calcistiche del territorio, con particolare attenzione ai settori giovanili e dilettantistici.

In questo contesto, l’Academy Valle San Martino – Allievi 2009, squadra di calcio di Calolziocorte, è salita sul palco per ricevere la prestigiosa Coppa Disciplina, riconoscimento attribuito alle squadre che si distinguono per comportamento sportivo, correttezza in campo e rispetto verso avversari, arbitri e regolamenti.

Un premio che racconta una storia diversa. Una storia fatta non solo di allenamenti e partite, ma di valori vissuti ogni settimana sui campi: educazione, spirito di squadra, rispetto e impegno. Un calcio che costruisce persone, prima ancora che atleti. “Questa coppa è speciale perché racconta chi siamo, non solo cosa abbiamo fatto. È la conferma che si può crescere nello sport senza perdere mai il rispetto, il cuore e l’entusiasmo”, ha raccontato mister Leo.

In un momento storico in cui, purtroppo, anche nei settori giovanili non è raro assistere a episodi di maleducazione, proteste violente o atteggiamenti poco sportivi – da parte di giocatori, genitori o adulti in panchina – un riconoscimento come questo assume un valore ancora più importante. Perché lo sport, fin dalle esperienze giovanili, deve educare al rispetto: delle regole, delle persone, degli avversari, dei campi da gioco. Lo sport deve essere scuola di vita, palestra di valori. Il rispetto, la disciplina, il senso di appartenenza, la capacità di stare in gruppo sono fondamenta umane che devono precedere e sostenere ogni crescita tecnica e ogni ambizione sportiva.

“Ricevere un premio come questo è un grande orgoglio, non solo per i risultati ottenuti ma per ciò che rappresenta: una squadra di ragazzi che cresce insieme, accompagnata da allenatori e una società che punta prima di tutto alla formazione di uomini sportivi. Campioni lo sono già: per come stanno in campo, per come si comportano, per i valori che portano con sé. E sarà proprio questa mentalità, costruita nel tempo e con cura, a farli andare lontano – nello sport e nella vita”, commenta l’Academy Valle San Martino.