CALCIO. BALDINI CHIEDE CONCENTRAZIONE: “NOVARA CEDE PALLA E RIPARTE”

LECCO – Questa sera si gioca Novara-Lecco di Serie C con ben 386 tifosi lariani nel settore ospiti, e mister Francesco Baldini è certo di incontrare un avversario diverso da quello delle ultime settimane non felici. “Dobbiamo stare molto attendi e fare la nostra gara – spiega l’allenatore bluceleste -. Loro lasciano giocare, si chiudono bene e una volta conquistata palla ripartono. Attenti quindi alle ripartenze e a tenere palla”.

Riguardo alla possibile formazione il mister non si sbottona. “Celjak non è ancora al 100%, Zuberek non si allea con la squadra, gli altri sono tutti a disposizione”. Discorso a parte per Mendoza: “È un giocatore veloce che può rompere gli equilibri quando si allargano gli spazi. Averlo a disposizione è bene per noi” e per Tordini: “Sta dando buone risposte, ha capito cosa voglio da lui e nei 60 minuti dell’ultima partita ha fatto molto bene. Ha ancora margini di miglioramento”.

Assente dell’ultima ora Louakima , influenzato. Ecco i 23 convocati per la trasferta piemontese.

#1 Jacopo Furlan

#2 Vedran Celjak

#4 Luca Marrone

#6 Salvatore Dore

#7 Teoman Gündüz

#8 Enrico Di Gesù

#10 Daniele Rocco

#11 Alessandro Galeandro

#12 Amadou Fall

#13 Matteo Battistini

#14 Luca Stanga

#17 Jan Zuberek

#20 Carlo Ilari

#21 Mattia Tordini

#22 Joaquin Dalmasso

#23 Francesco Ceola

#25 Leon Šipoš

#26 Marco Frigerio

#32 Franco Lepore

#33 Andrea Beghetto

#77 Alejandro Mendoza

#80 Marwane Kritta

#96 Giorgio Galli

