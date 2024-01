CALCIO, BILANCIO DI FINE ANNO DI UN BUON TORNEO PER I DUE TEAM LARIANI

LECCO – Tempo di bilanci per il campionato di Serie B che, dopo aver terminato il girone d’andata con il turno infrasettimanale del 26 dicembre scorso, sta osservando un turno di riposo, per riprendere con l’anticipo serale di venerdì 12 gennaio con in campo il Lecco.

Dopo cinquant’anni il campionato cadetto vede la partecipazione insieme di Como e Lecco: entrambe le formazioni stanno conducendo un buon campionato per la gioia dei propri tifosi e tutte e due le squadre sono reduci da un successo per 2-1 in rimonta, modo migliore per concludere l’andata, tanto da guadagnare punti e posizioni importanti per la classifica. I blucelesti, con la doppietta di Novakovich, hanno rimontato il Sudtirol del capocannoniere del torneo Casiraghi, raggiungendo in graduatoria la formazione altoatesina, mentre gli azzurri, sempre in rimonta, grazie alle reti di Cutrone e Verdi si sono imposti al “San Vito-Marulla” nella difficile trasferta di Cosenza, consolidando la propria posizione in classifica.

In vetta allunga il Parma che, al momento, numeri alla mano, è la squadra più continua per i risultati conseguiti, vantando anche il miglior attacco del torneo (37 reti realizzate) e la seconda miglior difesa.

Nelle ultime giornate nelle posizioni di alta classifica rallenta la marcia del Venezia, mentre il Cittadella sale prepotentemente verso il vertice, superando nelle ultime giornate Cremonese e Palermo in graduatoria che sono anche reduci dallo scontro diretto vinto dai siciliani per 3-2 in pieno recupero.

Si mantengono a metà classifica due piazze importanti e favorite della vigilia per il salto di categoria come Sampdoria e Bari: i blucerchiati non riescono a trovare continuità di risultati, così come i pugliesi che detengono anche il record di pareggi (ben 11 su 19 partite). Anche in coda i giochi sono aperti con la FeralpiSalò e la Ternana che, nelle ultime giornate, hanno conquistato punti importanti contro squadre di livello sia in casa che in trasferta.

Il campionato cadetto riprenderà venerdì 12 gennaio con l’anticipo serale delle 20:30 che vedrà il Lecco impegnato al “Ceravolo” contro il Catanzaro; sabato 13 alle ore 14,00 sarà la volta del Como che, al “Sinigaglia”, riceverà la visita dello Spezia.

Classifica al termine del girone d’andata:

Parma 41, Venezia e Como 35; Cittadella 33; Cremonese e Palermo 32; Catanzaro 30; Modena 28; Brescia 25; Sampdoria (-2), Bari e Reggiana 23; Pisa 22; Cosenza 21; Sudtirol e Lecco 20; Ternana 18; Ascoli e Spezia 17; Feralpi Salò 14.

Marco Combi