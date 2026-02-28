CALCIO, BRESCIA-LECCO 3-1: DISFATTA BLUCELESTE, TERZO POSTO A RISCHIO

BRESCIA – La Calcio Lecco sfida al Rigamonti l’Union Brescia per tornare al secondo posto in classifica in una gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie C, girone A. Trasferta vietata ai tifosi lecchesi per ragioni di ordine pubblico. 3-5-2 per i padroni di casa con Crespi e Cazzadori davanti. Mister Valente risponde con un 3-4-2-1 con Konatè punta unica supportato da Duca e Furrer.

Comincia forte la Calcio Lecco e Duca calcia alto di poco dopo una manciata di secondi. Poco dopo contropiede sprecato da Furrer. Al quarto d’ora angolo per il Brescia e colpo di testa di Silvestri che si perde sul fondo. A partire dal 20′ i padroni di casa iniziano a premere alla ricerca del vantaggio. Ma sono attacchi sterili che la difesa ospite riesce a contenere. Almeno fino al 44′ quando il Brescia passa con Balestrero lasciato tutto solo da Duca sotto porta.

Nel secondo tempo le squadre tornano in campo senza cambi. Al minuto 4 angolo per la Calcio Lecco con una mischia che però porta solo a un altro corner. Si batte e sfera direttamente tra le braccia di Gori. Al 9′ il raddoppio bresciano: errore di Romani e di tutta la difesa bluceleste, che regala palla a Balestrero che la passa a Marras per il 2-0. A questo punto Valente leva dal campo Zanellato per Pellegrino, Kritta per Urso e Furrer per Parker. Ma il Brescia dilaga al 16′ quando Cazzadori sfrutta un errore in uscita di Furlan e insacca il tris. Al minuto 20′ Duca accorcia le distanze, ma Duca c’è un fallo di mano in partenza d’azione e la rete viene annullata. Il match non ha più storia e a poco valgono i cambi dei due allenatori. Al 45′ FVS per Urso che è stato steso, ma niente rigore: è solo angolo. Un minuto dopo altro FVS per un gol di Marrone annullato per offside. Ma è regolare e si va sul 3-1.

Finisce qui. Il Brescia scappa a +6 sulla Calcio Lecco che viene avvicinata anche dal Renate che ora è a -2 punti. Niente secondo posto per i ragazzi di Valente e a forte rischio anche la terza piazza.

UNION BRESCIA-LECCO 3-1 (1-0)

UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Amati, Sorensen, Silvestri (19′ st Rizzo); Marras (27′ st Cisco), Balestrero, Lamesta, Fogliata, Boci (19′ De Maria); Crespi (27′ st Maistrello), Cazzadori (25′ st Di Molfetta). In panchina: Liverani, Damioli, Mallamo, Cantamessa, Moretti, Valente. All.: Eugenio Corini.

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Rizzo (27′ st Voltan), Zanellato (10′ st Pellegrino), Metlika, Kritta (10′ st Urso); Duca (37′ st Bonaiti), Furrer (10′ st Parker); Konatè. In panchina: Dalmasso, Constant, Bonaiti, Ferrini, Ndongue, Mihali, Nova, Anastasini. All. Federico Valente.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano.

MARCATORI: 44’pt Balestrero (B), 9’st Marras (B), 16’st Cazzadori (B), 48’st Marrone (L).

NOTE: pomeriggio fresco e terreno in perfette condizioni. Spettatori: 9482 (Quota abbonati: 7261. Biglietti venduti: 2221). Angoli 3-7. Ammoniti: Silvestri, Kritta, Metlika, Sorensen. Recuperi: 1’pt; 5’st.