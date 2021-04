LECCO – Cambio in panchina per la squadra primavera del Calcio Lecco 1912. Per “motivi personali”, mister Giovanni Cristiano ha rassegnato le dimissioni, ma, come fa sapere il club, “rimarrà comunque all’interno della società”.

Al suo posto è stato chiamato Roberto Mastrolonardo, che guiderà i giovani blucelesti fino alla fine della stagione in corso.