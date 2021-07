LECCO – Con 54 gol in cinque anni, il sesto attaccante più prolifico della storia del Calcio Lecco 1912 dice addio: è ufficiale il nuovo contratto firmato da Riccardo Capogna con la Pro Sesto, che ha messo definitivamente la parola fine alle voci di mercato che, durante l’estate, lo hanno accostato a diverse società di Lega Pro, viste le difficoltà riscontrate nel rinnovare il contratto in scadenza con il team del patron Di Nunno.

Tra i 10 gol della ultima stagione di Serie C, quello col Como è valso il premio “Mario Facco“ come marcatura più bella del torneo: un destro all’angolino dopo essere partito a testa bassa da centrocampo, che rimarrà nel cuore dei molti tifosi lecchesi per lungo tempo.

Sarà strano vedere il bomber in maglia numero 20, che più volte ha indossato la fascia da capitano bluceleste, scontrarsi proprio contro la sua squadra d’adozione, dal momento che Pro Sesto e Lecco giocheranno nello stesso girone.

E sui social arriva anche l’addio dello stesso Capogna, che scrive: “Volevo salutare la famiglia Di Nunno dopo tanti anni passati insieme a combattere… grazie di tutto! Cecco Cecconi… grazie di tutto. Tato primo tifoso bluceleste..grazie di tutto. Tutto lo staff medico Chiara Davide Alessio kikko, grazie di tutto. I capitani Andrea e Ivan… grazie di tutto. Tutti i miei ex compagni… grazie di tutto. E poi voi tifosi l’anima il cuore di questi colori. Avete una passione incondizionata per questa maglia. Vi voglio ringraziare per l’affetto che mi avete dato. Abbiamo sofferto e gioito insieme. Tanti anni insieme, tante battaglie. Siete fantastici. Grazie di tutto!”