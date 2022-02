LECCO – Dieci punti separano il Renate dalla Calcio Lecco ma ogni derby è una partita a sé e De Paola ha fiducia nei suoi ragazzi che, raggiunta la salvezza, ora vogliono togliersi altre soddisfazioni.

Nello spogliatoio si respira aria di derby, anche per questo “non c’è nessun calo di tensione – rassicura il mister – e siamo pronti a giocarci le prossime dieci giornate come se fossero dieci finali. La salvezza non ci deve far rilassare e ho chiesto di non cambiare pelle”.

Cambierà invece qualcosa tra gli undici titolari: Petrovic affiancherà Ganz in attacco concedendo un po’ di riposo a Nepi, sosta anche per Marzorati che lascia spazio a Merli Sala mentre sugli esterni Nesta è in vantaggio su Vasic.