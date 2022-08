LECCO – Sfuma il trasferimento di Karamoko Cissè al Lecco. L’attaccante del Padova infatti ha rifiutato nelle ultime ore un’offerta del club bluceleste.

Il giocatore della Guinea, classe 1988, è cresciuto nelle giovanili della Virtus Petosino, per poi passare in quelle dell’Atalanta. Ha esordito in Serie A il 26 novembre del 2006 in Atalanta-Torino 1-2. Nel suo curriculum, ha vestito anche le maglie di Verona, AlbinoLeffe, Casertana, Benevento, Bari, Carpi, Juve Stabia, Cittadella e appunto Padova, dove milita attualmente.

Il suo rifiuto complica i piani dei patavini che hanno diversi giocatori fuori dal progetto che rischiano adesso di rimanere fuori rosa. Mentre il Lecco dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un importante ed esperto rinforzo offensivo.