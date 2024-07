CALCIO/COMO BLUCELESTE? POLEMICHE SULLA MAGLIA DI ALLENAMENTO

COMO – Polemiche per una maglietta di allenamento. Tanti tifosi del Como, neo promosso in Serie A, non hanno preso bene la scelta cromatica bluceleste riguardo la nuova maglia di allenamento targata Adidas.

Tutto nasce da un post su Facebook che ritrae Andrea Belotti e Alberto Dossena, i nuovi acquisti del club, mentre si allenano e indossano la nuova maglietta di allenamento.

“Quelli non sono i nostri colori” e “Sembra la maglia del Lecco” sono i commenti online più frequenti. Altri sperano invece che siano t-shirt momentanee e non definitive.

Insomma, la nuova stagione del Como, tornato finalmente in Serie A, inizia con una polemica e una maglietta che porta nella massima Serie anche i colori sociali della Calcio Lecco.