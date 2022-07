LECCO – Due nuovi arrivi in casa Lecco. Il club infatti continua a essere attivo sul mercato e questa volta blinda la porta ufficializzando gli estremi difensori Riccardo Melgrati e Stefano Rubbi. Intanto da venerdì 15 luglio la squadra ha iniziato la preparazione al “Rigamonti-Ceppi” con tamponi e visite mediche. In seguito test atletici prima dell’inizio del ritiro vero e proprio. Al lungo elenco di amichevoli previste, si aggiunge quella di mercoledì 20 luglio contro l’Atalanta al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia alle 17 a porte chiuse.

Riccardo Melgrati, portiere classe 1994 cresciuto nelle giovanili dell’Inter, arriva al Lecco a titolo definitivo. Nei suoi primi anni di carriera ha vestito le maglie di Cesena, Como, Sudtirol e Pro Vercelli per poi passare anche da Prato, Arezzo, Siena, Imolese e Pontedera, con una parentesi in Spagna al AE Prat. Ha disputato 157 partite in carriera tra cui 123 tra campionato, coppa e playoff di Serie C e quattro presenze in Serie B mantenendo la porta inviolata in 51 occasioni.

Arriva invece a titolo temporaneo per un anno dal Monza Stefano Rubbi. Anche lui è un portiere ma classe 2002 ed è nato a Bergamo. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Albinoleffe, passando poi al Caravaggio (dove ha fatto esperienza in D) e infine al Monza dove è diventato il portiere titolare della Primavera. Nella sua giovane carriera ha disputato 51 match mantenendo la porta inviolata undici volte.