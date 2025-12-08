CALCIO. CON SIPOS IL LECCO RITROVA LA FIDUCIA: 1-0 ALL’ALCIONE MILANO

LECCO – Al “Rigamonti-Ceppi” il Lecco chiude il primo tempo avanti sull’Alcione Milano grazie alla rete di Sipos al 40’. Una frazione intensa, aperta da una clamorosa traversa di Bonaiti e segnata da qualche rischio difensivo, con Furlan decisivo su Morselli. Dopo una fase di equilibrio, i blucelesti hanno trovano il guizzo giusto: apertura di Battistini, diagonale di Kritta e deviazione vincente del centravanti croato.

Gli ospiti provano a reagire subito prima dell’intervallo, ma ancora Furlan blinda la porta. Si va così al riposo con il Lecco avanti 1-0, forte di un primo tempo combattuto e di un pubblico partecipe, complice anche la presenza di soli tre tifosi ospiti, che ha accompagnato la squadra fino al gol.

La ripresa si apre con ritmi subito alti e qualche episodio acceso: Chierichetti finisce sul taccuino dell’arbitro dopo pochi secondi, mentre Marconi rischia grosso per un intervento duro su Bonaiti, sanzionato solo con il giallo. Il Lecco prova a chiudere la partita con Sipos e Metlika, ma Agazzi e la difesa arancione tengono.

Con il passare dei minuti i cambi ridisegnano entrambe le squadre: Voltan e Galeandro entrano per dare freschezza ai blucelesti, mentre Ndongue sfiora il raddoppio servendo Kritta, fermato da una grande parata di Agazzi. L’Alcione ci prova nel finale con qualche punizione e un colpo di testa di Ciappellano, alto di poco, ma senza riuscire a trovare il pari.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio conferma il successo del Lecco: 1-0 firmato Sipos, risultato prezioso che premia la solidità dei blucelesti e rafforza ulteriormente una seconda piazza meritata.

RedSpo

LECCO-ALCIONE MILANO 1-0

Primo tempo 1-0

MARCATORI 40′ p.t. Sipos (LC)

ARBITRO Tropiano della sezione AIA di Bari

SPETTATORI 2.869, di cui 3 ospiti