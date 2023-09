LECCO – Giornata, questo sabato 16 settembre, in cui dotarsi di molta pazienza e, se possibile, di un navigatore aggiornato, per chi deve affrontare le strade di Lecco. Ben tre appuntamenti infatti hanno reso necessarie una serie di modifiche alla viabilità che si concentreranno soprattutto nelle ore pomeridiane.

Acquate e Caleotto sono le zone della città interessate dallo Scigamatt, ormai tradizionale competizione di corsa a ostacoli protagonista dell’autunno lecchese. Sul lungolago invece si concentrerà l’attenzione per lo spettacolo musicale che – meteo permettendo – dovrà tenersi sulla piattaforma galleggiante. Il tutto mentre lo stadio Rigamonti-Ceppi torna ad ospitare dopo 50 anni una gara del campionato di Serie B (fischio di inizio alle 14), e dunque saranno in vigore le abituali limitazioni al traffico con però la variabile di una affluenza di pubblico ben superiore a quella del campionato di Serie C.