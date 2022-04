LECCO – Contro una Pro Sesto che non ha più nulla da chiedere al campionato Luciano De Paola dà spazio a chi ha giocato meno.

Tra i pali allora ci sarà Libertazzi che “è arrivato in punta di piedi, ha sempre fatto il suo dovere e si merita un premio” spiega il mister. Titolari anche Tordini, e Marzorati “anche se volevo farlo riposare” ammette De Paola, e torna disponibile Capoferri.

In panchina Ganz e Kraja, martedì torna in gruppo Zambataro mentre Nesta reste in infermeria, forse pronto durante i playoff. Playoff a cui il Lecco vorrebbe accedere conquistando il quinto posto: “I ragazzi hanno il morale alto per fare una partita importante, sanno di meritarsi quella posizione” conclude il mister nel pre partita dell’ultima giornata di ‘regular season’ (fischio d’inizio domenica alle 14.30).