CALCIO, DALL’EMPOLI ISMAEL KONATÉ TORNA IN BLUCELESTE

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismael Konaté dalla società Empoli Football Club.

Nato il 29 marzo 2006 a Lecco, attaccante italiano di origini ivoriane, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan, per poi vestirsi di bluceleste a partire dal dicembre 2015, difendendo i colori della sua città natale per la prima volta.

Trasferitosi al Cagliari nell’estate 2020, ha debuttato giovanissimo nel campionato Primavera a 16 anni, segnando 14 gol in 57 presenze nella sua esperienza sarda che ha anticipato, nel 2024, il suo trasferimento all’Empoli. Con la Prima Squadra toscana ha esordito il 24 settembre 2024 in Coppa Italia contro il Torino, raccogliendo in un anno e mezzo 20 presenze, di cui 12 in Serie A.

Dall’ottobre 2024 è nel giro delle Nazionali giovanili dell’Italia: ha raccolto 10 presenze con l’Under 20 (disputando anche i Mondiali di categoria) e una presenza anche con l’Under 19.

Indosserà la maglia numero 51.