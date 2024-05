CALCIO: DE LUCA E VAR AFFONDANO UN BUON LECCO. LA SAMP PASSA 1-0

LECCO – Da una parte una squadra già matematicamente in Serie C, dall’altra una formazione a caccia del pass per tentare di tornare in A. Diverse motivazioni ma la stessa ambizione al Rigamonti-Ceppi, dove Lecco e Sampdoria sono a caccia della vittoria. I blucelesti di Malgrati hanno l’obiettivo di chiudere dignitosamente un campionato deludente, regalando una gioia ai tifosi, considerati i veri vincitori di questa serie B lecchese. Mister Pirlo invece cerca punti per i playoff, ancora alla portata della squadra genovese.

L’inizio di gara è favorevole ai lecchesi. Ci prova subito Lepore con una punizione dal limite, alzata in corner da Stankovic. Sugli sviluppi, colpo al volo di Bianconi e palla fuori. Al 15′ bell’azione lariana che porta al tiro Caporale, ma l’esterno è impreciso e calcia alto.

Per il primo tiro doriano doppiamo aspettare il 20′, quando Murru impegna Melgrati dopo un bell’inserimento. Le emozioni vanno scemando e il primo parziale si chiude senza altri squilli

Nella ripresa gira lo stesso copione. Buso viene stoppato sul più bello dal neoentrato Benedetti, mentre Alvarez sfiora l’incrocio con una bella conclusione. Al 60′ Inglese va vicinissimo al vantaggio con un tiro da pochi passi, respinto. Al 73′ entrata dura di Lepore e, dopo il consulto al VAR, l’arbitro estrae il rosso diretto.

Con l’uomo in più, i blucerchiati alzano il ritmo e al 77′ sfiorano il gol con il colpo di testa di Ghilardi, che non inquadra la porta. Ma passano solo quattro minuti e la Samp passa: De Luca ribadisce in rete un pallone vagante in area piccola.

I blucelesti reagiscono con Crociata, il cui tiro da fuori all’86’ sfiora la traversa. In pieno recupero gli ospiti sfiorano il raddoppio con Stojanovic e Jepes, ma il parziale non cambia. Niente da fare per il Lecco, che, nonostante un buon atteggiamento, incappa in un’altra sconfitta.

LECCO-SAMPDORIA 0-1

Primo tempo 0-0

Marcatore: De Luca (SA) 36′ s.t.

Espulso Lepore (LC) 27′ s.t.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 77′ Lemmens), Degli Innocenti (dal 67′ Crociata), Sersanti; Buso (dal 78′ Lunetta), Novakovich (dal 56′ Inglese), Parigini (dal 67′ Guglielmotti).

All.: Malgrati.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Ricci (dal 78′ Ntanda), Kasami (dal 46′ Benedetti), Murru (dal 53′ Giordano); Alvarez (dal 64′ De Luca), Verre (dal 64′ Pedrola).

All.: Pirlo

ARBITRO: Tremolada della sez. AIA di Monza