LECCO – Finisce ufficialmente l’avventura di Luciano De Paola sulla panchina della Calcio Lecco 1912. Come comunica il club, infatti “è stato risolto consensualmente il contratto con Luciano De Paola. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver raggiunto i playoff (secondo anno consecutivo), nonché per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questa stagione in bluceleste”.

Tante note positive e qualche negativa, in primis l’uscita prematura dai playoff, per mister De Paola, che anche nell’ultima intervista aveva già fatto trasparire qualcosa, parlando dell’assenza di un progetto vero e proprio.