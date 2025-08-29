CALCIO: DOMANI LECCO-TRIESTINA, MISTER VALENTE PUNTA SUI NUOVI

LECCO – Il Lecco si prepara a scendere in campo domani alle 18 contro la Triestina, in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che ordinaria. Tra le incertezze legate alla situazione societaria degli alabardati e le ultime ore di mercato, mister Federico Valente mantiene il focus sulla prestazione: “Alle 18 saremo in campo, ci siamo preparati per questo”.

I blucelesti hanno lavorato con intensità durante la settimana, puntando a consolidare la condizione fisica e l’amalgama tra i nuovi arrivati. Sui nuovi acquisti, il mister è chiaro: “Non sono qui per riempire la rosa, ma perché credo in loro”, ha sottolineato Valente.

Sul fronte tattico, il tecnico ha testato diverse soluzioni a centrocampo, con Zanellato, Bonaiti, Pellegrino e Frigerio in lizza per una maglia da titolare. La Triestina, nonostante le difficoltà, resta un avversario temibile: “Hanno qualità individuale e una chiara idea di gioco. Dovremo essere pronti a duemila”.

Infine, il mercato: con tre giorni alla chiusura, il Lecco potrebbe ancora muoversi. Valente non nasconde il desiderio di un attaccante e di un centrale difensivo, “ma sono già contento di quanto fatto finora”, chiosa il mister.

RedSpo