CALCIO. DOMENICA IL LECCO A VICENZA SENZA PAURA: VALENTE CI CREDE

LECCO – Mister Federico Valente presenta la trasferta di Vicenza riconoscendo la forza dell’avversario, capolista e molto più esperto, ma ribadendo che il Lecco dovrà vivere ogni gara come “la più importante”.

Insiste sull’atteggiamento: conta la prestazione, non lo status di sfavoriti, perché un ambiente caldo come il Menti può diventare anche una spinta positiva per i blucelesti. Sul pubblico vicentino, il tecnico parla di “ambiente più caldo del girone” spiegando che il frastuono renderà complicate le indicazioni dalla panchina e costringerà i giocatori più esperti a prendersi maggiori responsabilità in campo.

–

Proprio la maturità del Vicenza, squadra “chiara nelle idee” e micidiale su palle inattive e ripartenze, è l’aspetto che Valente teme di più.

–

​

–

Il mister torna anche sul ko con il Cittadella: nello spogliatoio c’era rammarico, ma il lavoro video ha mostrato che al Lecco sono mancati solo piccoli dettagli per fare meglio. Per questo parla di gruppo “carico” e convinto di poter offrire al Menti una grande prova, continuando un percorso che considera quello giusto per crescere in classifica e convinzione. ​

–

RedSpo