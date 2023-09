LECCO – Partita scoppiettante quella valida per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, dove Lecco Alta e Cortenova hanno dato vita a un pareggio ricco di gol ed emozioni.

LA CRONACA

Il primo squillo è valsassinese, con Selva che cerca il tiro dalla distanza sfiorando la porta. Al 7′ passano in vantaggio i padroni di casa grazie al bell’inserimento di Spreafico che ribadisce in rete un traversone dalla destra. Il Cortenova reagiasce con il tiro dal limite dell’area di Pomi, ma sono ancora i lecchesi a trovare la via del gol