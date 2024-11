CALCIO E AMICIZIA: LE SQUADRE DELLA ROVINATA CRESCONO INSIEME SUL CAMPO

LECCO – Altra sconfitta per gli Esordienti 2012 della Rovinata sul campo del Valmadrera. Il netto risultato di 4-0 è severo per quanto visto in campo. Il primo tempo è giocato alla pari, i biancorossi creano due situazioni da rete con dei tiri dalla distanza che finiscono a lato. Al 15′, un bel passaggio di Cosentino Tommaso manda in porta Centineo che viene messo a terra in area di rigore ma il gioco prosegue. Sul finale del tempo, la prima azione offensiva del Valmadrera insacca l’1-0. Nel secondo tempo la Rovinata trova dopo 6′ il gol di Falcone al culmine di un’ottima azione corale. Il pareggio dura poco e sugli sviluppi di un calcio di punizione il Valmadrera trova prima il pareggio, e dopo pochi minuti il gol vittoria. Dopo un terzo tempo sottotono e con la partita ormai persa, la Rovinata rientra in campo con la voglia di portare a casa un punto e al 5′ passa in vantaggio con Togni. Il disordine e forse la stanchezza lasciano però spazio a troppi errori individuali e dopo il pareggio su calcio di rigore, il Valmadrera allunga.

Gli Under14 CSI hanno giocato con la capolista Premana per la prima di ritorno.. La Rovinata parte forte, ordinata e concentrata con un avversario difficile, concedendo poco. Al 12′, a seguito di un errore della difesa avversaria, Piras riesce a trovarsi a tu per tu con il portiere, calciando però a lato. Pochi minuti dopo l’azione si ripete, ma anche questa volta il portiere riesce a parare. Al 16′ dopo due belle parate di un prodigioso Bilotta, il Premana passa prima in vantaggio, e poi raddoppia. Il secondo tempo inizia con gli ospiti che controllano la partita e segnano due gol nel giro di pochi minuti. La Rovinata non ci sta e con Rosina in versione capitano, prima trova il gol con Piras e successivamente sfiora il raddoppio prima con Colombo e poi ancora con Piras. Al 20′ è ancora Rosina a trasformare una punizione da centrocampo in un capolavoro che si insacca nel sette. Finisce 2-5 a favore del Premana.

Grande soddisfazione in casa dell’ ARS Rovagnate per i Pulcini 2014 della Rovinata che si aggiudicano la prima vittoria in campionato FIGC. Scesi in campo, i bambini si dimostrano da subito molto concentrati e desiderosi di far vedere quanto sanno fare. Il tutto si traduce in un bel gioco di squadra. Il primo tempo è già dimostrazione della grinta di tutti, la rete di Bonacina fa segnare il primo punto. Ma dopo un tempo in pareggio con le reti di Lopez e Sangalli, è Aceto che fa conquistare il punto della vittoria alla squadra.

Nella foto di copertina i Pulcini 2014 della Rovinata.

I Pulcini 2015 ospitano la Colicoderviese. Dopo metà primo tempo a reti inviolate i padroni di casa sbloccano il risultato e raddoppiano poco prima della fine. Finisce invece in pareggio un secondo tempo combattutissimo con le due squadre che danno il tutto e per tutto per imporsi sull’avversaria. Gli ultimi due tempi sono appannaggio dei padroni di casa che vincono la partita con il punteggio di 4-1, contro un Colico che meritava sicuramente qualcosa di più. Coronano l’ottima prestazione della squadra i quattro gol di un ottimo Laganella, la tripletta di Rosina e i gol di Di Palma, Milani e Gjini.

Trasferta impegnativa per gli Under 10 CSI, che giocano con il Bellano contro una squadra molto forte. Nel primo tempo i padroni di casa giocano bene dominando la partita e andando subito in vantaggio con un gol che spiazza i biancorossi. La reazione tarda ad arrivare ma a pochi minuti dal termine è il gol di Salvo a riportare le squadre in parità. Nel secondo tempo è il Bellano a passare in vantaggio e a tenere la Rovinata nella propria metà campo.I biancorossi mettono in campo grinta e voglia di vincere e grazie a Cattaneo, Rosina e alle quattro reti di Galliani chiudono il tempo in ampio vantaggio. Nell’ultima frazione la determinazione è sempre la stessa e Rosina, Salvo, Lazzarato, Marieni e Galliani mettono la firma sulla bella vittoria di tutta la squadra.