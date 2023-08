LECCO – Entro sera è attesa la sentenza del Tar del Lazio che potrebbe restituire alla Calcio Lecco un posto nel campionato di Serie B.

Tutto il popolo bluceleste attende con ansia il pronunciamento sul ricorso che il pool legale del patron Di Nunno ha proposto contro l’accoglimento da parte del Consiglio di garanzia del Coni del ricorso del Perugia, squadra retrocessa dalla serie cadetta e a seguito della sentenza riportata in B a scapito proprio del Lecco.

La sezione prima del Tar si riunirà alle 15 di oggi pomeriggio ed entro sera, o al più tardi domattina, si dovrebbe conoscere la decisione dei magistrati amministrativi. Non si può escludere tuttavia che il Tar rigetti la difesa dei lariani e confermi l’esclusione dalla B a vantaggio dei grifoni.

Vincendo i playoff di serie B contro ogni pronostico, il Lecco di mister Foschi sta raccogliendo solidarietà e simpatie da tutto il calcio della penisola, ma questo non basta a garantire un posto nella serie cadetta. Qualunque sia la sentenza del Tar, non sarà la fine del purgatorio estivo per il Lecco: chi tra Di Nunno e Santopadre non ne sarà soddisfatto potrà infatti appellarsi al Consiglio di Stato, che si esprimerà in via definitiva il 29 agosto.