VERONA – La Virtus Verona ci mette carattere e interrompe la striscia positiva della Calcio Lecco. Nel pomeriggio, nella città scaligera, i blucelesti incassano una sconfitta di misura senza mai realmente aver realmente impensierito l’avversario. A deciderla è Danti all’11’ del secondo tempo.

LA CRONACA

Pronti via, prima Giudici sulla destra poi Vasic da lontano non fanno complimenti ai padroni di casa. I rossoblu però si assestano e iniziano a mettere in difficoltà il Lecco. Attorno al 20′ due calci d’angolo per i veronesi che continuano a fare pressione. Prosegue l’iniziativa dei virtussini ma Pissardo se la cava sempre. Il Lecco ci prova, invano, con una punizione alla mezz’ora e di nuovo nei minuti di recupero.

Seconda frazione e ancora Virtus pericolosa, bravi Marzorati e Merli Sala a interrompere due azioni. Occasione proprio per quest’ultimo, in area e di testa al 10′ ma senza soddisfazioni. Il Verona riparte, Danti verso la porta, nessuno lo ferma, Nesta forse tarda un po’ nel movimento e c’è il vantaggio rossoblu. Danti per 1-0. Al 15′ mister De Paola richiama Nepi e Giudici, in campo Petrovic e Buso per cambiare le sorti del match. Cinque minuti dopo tocca a Lora e Lakti per Vasic e Kraja. Al 30′ anche Ganz lascia il posto a Italeng, ma non c’è niente da fare per i blucelesti che non riescono a impensierire l’avversario.

VIRTUS VERONA – LECCO 1-0

56’ D. Danti (V)



VIRTUS VERONA (3-5-2) Sibi; Daffara, Cella, Pellacani; Lonardi, Amadio (33′ st Arma), Hallfredsson, Nalini (21′ st Zarpellon), Faedo (27′ st Munaretti); Marchi (33′ st Zugaro), Danti (33′ st Priore). (Giacomel, Mazzolo, Danieli, De Rigo, Vesentini, Tronchin, Zigoni). Allenatore Fresco.

LECCO (4-4-2) Pissardo; Nesta, Merli Sala, Marzorati, Sparandeo; Giudici (14′ st Buso), Kraja (21′ st Lakti), Masini, Vasic (21′ st Lora); Nepi (14′ st Petrovic), Ganz (30′ st Italeng). (Libertazzi, Ciancio, Enrici, Capoferri, Morosini). Allenatore De Paola.